Το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό στο οποίο θα έχει στο πλευρό της την κόρη της με ετοιμάζει η Κατερίνα Καινούργιου, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Λοιπόν, φίλες μου, ετοιμαζόμαστε για το πρώτο μας ταξίδι στο εξωτερικό! Η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετή αγωνία. Δεν θα πάμε μακριά… Ευρώπη, αλλά επειδή είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύουμε με το μωρό, θέλω τα φώτα σας!», έγραψε.

Επίσης η Κατερίνα Καινούργιου, ζήτησε συμβουλές από τις μητέρες που έχουν ήδη ταξιδέψει με μωρό για όσα πρέπει να έχει μαζί της αλλά και για όσα χρειάζεται να προσέξει: «Τι θεωρείτε απαραίτητο να πάρω μαζί μου; Τι να μην ξεχάσω με τίποτα και τι πρέπει να προσέξω στο ταξίδι; Περιμένω όλα τα tips σας!».