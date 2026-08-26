Στην ανάκτηση της άδειας που θα γίνει τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, εστίασε το πρωί της Τετάρτης 26/8 σε συνέντευξή του ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου.

«Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος» διαβεβαίωσε στο ERTnews καθώς όπως είπε οι οργανισμοί ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης) θα προβούν σε όλες τις ενέργειες.

Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνισε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης, εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

«Φαίνεται ότι οι πλημμέλειες οι οποίες είχαν διαπιστωθεί από το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με τα κτίρια, θεραπεύονται και νομίζω ότι στις επόμενες μέρες θα έχουμε την ανάκτηση των αδειών», είπε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι και πέρυσι τα νέα πανεπιστημιακά ιδρύματα ξεκίνησαν τα μαθήματα από μέσα Οκτωβρίου και υπήρχαν και γνωστικά αντικείμενα που ξεκίνησαν και μέσα Νοεμβρίου.

«Μόνο εμείς και η Κούβα δεν είχαμε μη κρατικά πανεπιστήμια»

«Με την απόφαση του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, όχι απλώς δεν εθίγη ο πυρήνας, αλλά κρίθηκε συνταγματικός που σημαίνει ότι η ρηξικέλευθη μεταρρύθμιση που μας έβγαλε από την απομόνωση καθώς μόνο εμείς και η Κούβα στον παγκόσμιο χάρτη δεν επιτρέπαμε την εγκατάσταση και λειτουργία τέτοιων ιδρυμάτων», τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου. Επανέλαβε ότι ο νόμος ορίζει ότι για έκδοση άδειας χρειάζεται θετική γνώμη αρτιότητας από τον ΕΟΠΠΕΠ και σε περίπτωση που βρεθούν πλημμέλειες, εντός τριών μηνών πρέπει να αποκατασταθούν.

Τι αλλάζει στα μέτρα ασφαλείας των πανεπιστημίων

«Στα πέντε μεγάλα πανεπιστήμια υπάρχουν σποραδικά προβλήματα αλλά δεν τα κρύβουμε κάτω από το χαλί και πρέπει κι αυτά να πάψουν ώστε οι φοιτητές να νιώθουν ασφάλεια σαν στο σπίτι τους», σημείωσε ο Υφυπουργός Παιδείας, επισημαίνοντας: «Οι διαδικασίες για την υλικοτεχνική υποδομή ασφάλειας, όπως η χρήση καμερών και η ελεγχόμενη είσοδος βρίσκονται στην ολοκλήρωση μελετών ενώ μπαίνουμε σε νέα σελίδα όσον αφορά την ασφάλεια στα πανεπιστήμια».

Σε ερώτηση σχετικά με τα κενά που αναφέρει η Διδασκαλική Ομοσπονδία πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Υφυπουργός Παιδείας μίλησε για τον προγραμματισμό, υπενθυμίζοντας τους 5.500 διορισμούς στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια φέτος σε σύνολο 55.000 ενώ 30.000 Αναπληρωτές αναμένονται στις θέσεις τους στο πρώτο κουδούνι.