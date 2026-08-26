Ένα έργο βασισμένο στον «Ίωνα» του Ευριπίδη είναι η νέα πρόταση που παρουσιάζει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού. Τη σύγχρονη αυτή θεατρική μεταφορά υπογράφει ο συγγραφέας Μηνάς Βιντιάδης, ενώ η σκηνοθεσία της παράστασης που καθηλώνει τον θεατή, ανήκει στη Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη.

Ο «΄Ιων» είναι ένα από τα πλέον αμφίσημα έργα του μεγάλου τραγωδού Ευριπίδη. Αν και τραγωδία, περιέχει κωμικοτραγικά στοιχεία και απλούς –αντιηρωικούς χαρακτήρες, με στοιχεία ρομαντικής περιπέτειας, ενώ το φυσικό του σκηνικό είναι ο ναός του Απόλλωνα στους Δελφούς.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Η Κρέουσα, που έχει μείνει έγκυος από το Απόλλωνα, γεννάει ένα αγόρι, το οποίο εγκαταλείπει από φόβο για την κοινωνική κατακραυγή. Ο Ερμής μεταφέρει στους Δελφούς το βρέφος, ώστε μεγαλώνοντας να υπηρετήσει την Πυθία στο ναό του Απόλλωνα. Η Κρέουσα, στη συνέχεια, παντρεύεται τον Ξούθο, δεν μπορούν όμως να κάνουν παιδιά και καταφεύγουν στους Δελφούς για να πάρουν χρησμό.

Εκεί ο Ξούθος, σ’ ένα ακόμα παιχνίδι του Φοίβου, ενημερώνεται ότι έχει έναν γιο, τον Ίωνα και θέλει να τον πάρει μαζί του στην Αθήνα. Η Κρέουσα, θυμωμένη, αποπειράται να δολοφονήσει το γιο της, τον Ίωνα, αγνοώντας πως πρόκειται για το χαμένο της παιδί. Η απόπειρα τελικά αποτυγχάνει και η τραγωδία έχει αίσιο τέλος.

Ο Μηνάς Βιντιάδης σημειώνει για το έργο: «Ο Ευριπίδης δεν παρουσιάζει τους ήρωές του ως υπεράνθρωπους, όπως ο Αισχύλος, ούτε ιδανικούς, όπως ο Σοφοκλής, αλλά τους κατεβάζει μέσα στο πηγάδι της ανθρώπινης αθλιότητας, επιμένοντας να φτάσει στο βάθος της ανθρώπινης φύσης, διερευνώντας τα σκοτεινά της πάθη. Στη νέα αυτή προσαρμογή του “Ίωνα”, για τρεις ηθοποιούς, συμμετέχουν η Κρέουσα, ο Ίων και ο Ερμής-Ξούθος σε διπλό ρόλο. Οι τέσσερις αυτοί χαρακτήρες, μας δίνουν άμεσα και ολοκληρωμένα το μήνυμα του έργου του Ευριπίδη σε μια παράσταση που καθηλώνει τον θεατή με τις συνεχείς ανατροπές και τα παιχνίδια της μοίρας…».

Η Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη από την πλευρά της σημειώνει: «Η σκηνοθεσία θα φωτίσει με λιτό και συμβολικό τρόπο τις συναισθηματικές διαδρομές των χαρακτήρων από την άγνοια στη γνώση και από την εξαπάτηση στην κάθαρση. Τα δίπολα αυτά, κυρίαρχα στο έργο, σηματοδοτούν για τον άνθρωπο την απαρχή μιας εσωτερικής πορείας εξερεύνησης του εαυτού, μέσα από την ανάγκη του να γνωρίσει τους προπάτορές του, να γνωρίσει τις ρίζες του, για να καταλάβει ποιος είναι. Παράλληλα, η γνώση φέρνει στο προσκήνιο, έστω και με πρωτόλειο τρόπο, την δυνατότητα της επιλογής. Οι ήρωες καλούνται να επιλέξουν τη συνέχεια της δράσης και να καθορίσουν το μέλλον τους, αμφισβητώντας την ηθική των θεών. Γενικά, ο ευφυής συνδυασμός διαφορετικών στοιχείων: τραγικού, ρομαντικού, κωμικού, μαζί με συναισθηματικά στοιχεία, παρεξηγήσεις και δολοπλοκίες, θα ενσωματωθεί τόσο στο υποκριτικό κομμάτι της παράστασης όσο και στην εικαστική αποτύπωση της σκηνογραφίας».

Ταυτότητα παράστασης

Προσαρμογή: Μηνάς Βιντιάδης

Σκηνοθεσία: Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη

Πρωτότυπη Μουσική: Κώστας Νικολόπουλος

Φωτογραφίες: Πέτρος Μακρής

Παίζουν: Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννης Εγγλέζος, Μάξιμος Μουμούρης.

Παράσταση: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 21:00

Γενική Είσοδος: 5 ευρώ

Προπώληση: ticketservices.gr

Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού

Ιωαννίνων & Καπανέως, Λόφος Ιππίου Κολωνός