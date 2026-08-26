Συμμορία ανηλίκων διέπραξε το τελευταίο 24ωρο δύο ληστείες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε βάρος ισάριθμων νεαρών πεζών, από τους οποίους αφαίρεσαν χρυσές αλυσίδες που έφεραν σταυρούς.

Πρόκειται για νεαρούς, ηλικίας 15, 16, 17 και 19 ετών, που συνελήφθησαν από πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο ληστείες σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα – η πρώτη στη συμβολή των οδών Αγίας Θεοδώρας και Αγίας Σοφίας, ενώ η δεύτερη στη Λεωφόρο Νίκης, στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους.

Υπό την απειλή μαχαιριού ή χρήσης σωματικής βίας, οι συλληφθέντες άρπαξαν από 23χρονο και 18χρονο τα χρυσά τους κοσμήματα, τα οποία εντοπίστηκαν στη συνέχεια και τους αποδόθηκαν.

Στο μεταξύ, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος δύο 23χρονων, καθώς, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τον Φεβρουάριο του 2025 διέπραξαν δύο ληστείες, μία σε κατάστημα μίνι μάρκετ και μία σε πρατήριο υγρών καυσίμων, αφαιρώντας συνολικά 1.074 ευρώ.