Ένας 58χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης, 26 Αυγούστου, στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 7 το πρωί στο ύψος της Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 58χρονος εξετράπη της πορείας της, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και προσέκρουσε στις πινακίδες σήμανσης που υπάρχουν στο σημείο.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο ΚΑΤ, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Η τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.