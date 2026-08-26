Σε κατάσταση συναγερμού βρέθηκε την Τρίτη η παραμεθόρια πόλη Μεξικάλι, στο Μεξικό, έπειτα από προειδοποίηση του προξενείου των ΗΠΑ για πιθανή «απειλή», προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Ωστόσο, οι μεξικανικές Αρχές έσπευσαν να καθησυχάσουν, ξεκαθαρίζοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι υπήρξε οποιοσδήποτε πραγματικός κίνδυνος.

Ο συναγερμός κηρύχθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση, λίγες ημέρες έπειτα από επιχείρηση των μεξικανικών ομοσπονδιακών δυνάμεων σε συνεργασία με τις αμερικανικές Αρχές, με στόχο το καρτέλ Σιναλόα.

Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα την κατάσχεση 120 κιλών φαιντανύλης.

«Οι μεξικανικές αρχές δεν εντόπισαν κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει συγκεκριμένο κίνδυνο ή απειλή για τον πληθυσμό», ανέφερε το υπουργείο Ασφάλειας έπειτα από την αμερικανική προειδοποίηση.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί κάθε πρωί, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, ανέφερε χθες πως «κηρύχτηκε συναγερμός που αφορούσε το ενδεχόμενο να δράσει στην περιοχή εγκληματική οργάνωση».

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση κήρυξε τον συναγερμό στη βάση «πληροφοριών από δικές της υπηρεσίες», αλλά «η απειλή δεν επιβεβαιώθηκε», συμπλήρωσε.

Το αμερικανικό προξενείο στην Τιχουάνα, γειτονική πόλη, ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται κάθε διπλωματική δραστηριότητα στη Μεξικάλι και συνέστησε χθες στους Αμερικανούς που βρίσκονταν στην περιοχή να είναι σε επιφυλακή. «Προειδοποιούμε τους Αμερικανούς πολίτες για τη δυνητική απειλή», τόνιζε το μήνυμα.

Η κυβερνήτρια στην Μπάχα Καλιφόρνια, η Μαρίνα ντελ Πιλάρ Άβιλα, σημείωσε μέσω X ότι τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν στη Μεξικάλι και στην πολιτεία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Μπάχα Καλιφόρνια συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε πολιτειών του Μεξικού με την υψηλότερη εγκληματικότητα, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην παρουσία ισχυρών καρτέλ ναρκωτικών.

Οι παραμεθόριες πόλεις Μεξικάλι και Τιχουάνα αποτελούν σημαντικούς κόμβους στη διακίνηση ναρκωτικών προς την αγορά των ΗΠΑ, λόγω της στρατηγικής τους θέσης στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η μεξικανική κυβέρνηση επιμένει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η αμερικανική υποστήριξη πρέπει να περιορίζεται στη διμερή συνεργασία, κυρίως στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.