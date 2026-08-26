Από το βράδυ της Παρασκευής βρίσκεται στο Κέντρο Περίθαλψης της MOm ο μικρός «Αλέξης», μια αρσενική νεογέννητη φώκια που εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνη της για τρεις ημέρες στις δυτικές ακτές των Σπετσών, αναζητώντας τη μητέρα της.

Το νεογέννητο, που αποτελεί την πρώτη «ορφανή» φώκια της χρονιάς, χρειάστηκε τη φροντίδα της οργάνωσης, καθώς μετακινούνταν από παραλία σε παραλία ανάμεσα σε λουόμενους, προκαλώντας ανησυχία.

Οι άνθρωποι της MOm παρακολούθησαν την κατάστασή του για τρεις ημέρες, περιμένοντας την επιστροφή της μητέρας του. Όταν διαπιστώθηκε ότι είχε μείνει μόνο του, οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης με τη συνδρομή του Λιμεναρχείο Σπετσών, τοπικής κτηνιάτρου και εθελοντών. Στη συνέχεια, ο «Αλέξης» μεταφέρθηκε στον Πειραιά, όπου ξεκίνησε η περίθαλψή του.

Οι πρώτες εξετάσεις έδειξαν ότι είναι ελλιποβαρής και αφυδατωμένος, χωρίς ωστόσο η γενικότερη κατάσταση της υγείας του να θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Στόχος είναι να ανακτήσει βάρος και δυνάμεις, ώστε όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η ΜΚΟ, SCFA Animal Clinic: «Σήμερα μια μικρή φώκια έφυγε από τις Σπέτσες για να πάρει τη φροντίδα που χρειάζεται.

Πίσω από αυτή τη στιγμή υπήρχαν τρεις ημέρες παρακολούθησης, συνεργασίας και συνεχούς επικοινωνίας με τους ειδικούς.

Και ένα μήνυμα που αξίζει να μείνει: Ένα άγριο ζώο δεν είναι θέαμα. Η περιέργειά μας δεν μπορεί να μπαίνει πάνω από την ηρεμία και την ασφάλειά του. Κάποιες φορές, το πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε είναι απλώς να κρατήσουμε απόσταση.

Ευχαριστούμε τη MOm, το Λιμεναρχείο Σπετσών, την Alpha Lines και την κτηνίατρό μας, Thalia Lazaridi, που ήταν μέρος αυτής της προσπάθειας».