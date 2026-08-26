Τη θλίψη της για τον θάνατο του τραγουδιστή, Δημήτρη Κόκοτα, δεν μπορεί να κρύψει η Καίτη Γαρμπή η οποία το πρωί της Τετάρτης επεσήμανε: «Περιμέναμε και προσευχηθήκαμε να γίνει ένα θαύμα».

«Σοκ νιώθω και θλίψη. Γνωριζόμαστε 30 χρόνια με τον Δημήτρη Κόκοτα και έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές και τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε πάντα στα γενέθλια των παιδιών μας. Κάθε χρόνο τον βλέπαμε, μιλούσαμε, γελούσαμε, ανταλλάσσαμε απόψεις. Εμένα προσωπικά με αγγίζει πάρα πολύ, με έναν τρόπο πολύ προσωπικό αυτή η απώλεια, γιατί από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησα να μοιράζομαι μέσα από τα social ένα teaserάκι. Ένα teaser που είναι η επανεκτέλεση της “Πορσελάνης”, ενός από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Δημήτρη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ το σοκ είναι πιο μεγάλο ακόμα», δήλωσε μιλώντας στο Mega η τραγουδίστρια.

«Το περιμέναμε το θαύμα. Ευχηθήκαμε, προσευχηθήκαμε και πιστεύαμε ότι θα γίνει. Άλλαξαν όλα από χθες. Το δικό μου αντίο είναι η μουσική μου κατάθεση στη μνήμη ενός υπέροχου ανθρώπου. Από τα πιο ευγενικά παιδιά του χώρου. Παιδί με ήθος, με καλοσύνη, με εξαιρετική ευγένεια. Δύσκολο στη δουλειά μας να βρούμε παιδιά σαν τον Δημήτρη», συμπλήρωσε.

Η Καίτη Γαρμπή δήλωσε πως ο Δημήτρης Κόκοτας «σφράγισε» τη μουσική της δεκαετίας του ’90, χαράζοντας μία εντελώς δική του πορεία, παρά το γεγονός ότι έφερε το βαρύ όνομα του πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα.

«Είχε επιτυχημένη καριέρα, παρόλο που τον σκέπαζε το βαρύ όνομα του πατέρα του, τελικά δεν κατάφερε να τον σκεπάσει, όπως γίνεται συνήθως με τα παιδιά των καλλιτεχνών. Γιατί ο πατέρας του ήταν ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός. Τον λάτρευε ο κόσμος και αυτή ήταν η πόρτα για να μπει πιο εύκολα ο Δημήτρης στα πράγματα. Έκανε δικές του επιτυχίες. Ήταν το λαμπερό αστέρι των 90’s και δεν ξεχνιέται αυτό εύκολα. Δεν ξεχνιέται ο χαρακτήρας του. Πέρα από τα τραγούδια του, τα οποία πραγματικά σημάδεψαν τη δεκαετία του ’90».

«Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα τραγούδια του. Γι’ αυτό πρέπει εμείς οι καλλιτέχνες, είναι ο μόνος τρόπος που ξέρουμε για να τιμάμε τους συναδέλφους μας, να τραγουδάμε τα τραγούδια τους», κατέληξε η τραγουδίστρια.