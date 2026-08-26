Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Σερβίων Κοζάνης.

Πρόκειται, όπως επισημαίνει το ERTNews για μονάδα με περίπου 250 πρόβατα, στα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, η κλινική εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς εμφανίζουν συμπτώματα που παραπέμπουν στην ευλογιά.

Κλιμάκιο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Κοζάνης έχει ήδη πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους και έχει λάβει δείγματα από τα ζώα, τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία του ιού. Το νέο περιστατικό επαναφέρει την ανησυχία στις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής και αποτελεί ακόμα ένα «καμπανάκι» για τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης εξακολουθεί να βρίσκεται υπό περιοριστικά μέτρα λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Tα μέτρα εξαιτίας της ευλογιάς των προβάτων έχουν παραταθεί έως τις 30 Αυγούστου, με την Π.Ε. Κοζάνης να παραμένει στις «Περαιτέρω Απαγορευμένες Ζώνες». Η αγωνία πλέον επικεντρώνεται στα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς ενδεχόμενη επιβεβαίωση του κρούσματος θα σήμαινε νέα εστία της νόσου στον Δήμο Σερβίων στην περιοχή της Καστανιάς.