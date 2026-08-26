Ο πρίγκιπας Χάρι, η Μέγκαν Μαρκλ, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ φέρεται να επιστρέφουν σήμερα στη Βρετανία, έξι χρόνια μετά την αποχώρηση του ζευγαριού από τα ενεργά βασιλικά καθήκοντα. Η οικογένεια αναμένεται να ταξιδέψει ιδιωτικά από την Καλιφόρνια και αυτή τη φορά η παραμονή της στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναμένεται να είναι σύντομη.

Ο σχεδιασμός προβλέπει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μια εγκατάσταση μεγαλύτερης διάρκειας, καθώς ο Άρτσι και η Λίλιμπετ πρόκειται να ενταχθούν στο βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα από τον Σεπτέμβριο. Ο 7χρονος Άρτσι βρίσκεται στην ηλικία για Prep School, ενώ η 5χρονη Λίλιμπετ μπορεί να ξεκινήσει Year One.

Το πού ακριβώς θα βρεθούν τα παιδιά στο σχολείο και σε ποια περιοχή θα κατοικήσει η οικογένεια παραμένει άγνωστο. Άνθρωποι του περιβάλλοντος των Σάσεξ δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες, επικαλούμενοι ζητήματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας.

Η νέα ζωή των Σάσεξ στη Βρετανία

Η επιστροφή του Χάρι και της Μέγκαν δεν συνδέεται με επάνοδο στα επίσημα βασιλικά καθήκοντα. Η νέα τους κατοικία δεν είναι βασιλικό ακίνητο και το ζευγάρι θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται επαγγελματικά μέσω των δικών του επιχειρηματικών εγχειρημάτων.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν το νέο σπίτι στη Βρετανία έχει αγοραστεί από τους Σάσεξ ή εάν πρόκειται για μίσθωση. Παράλληλα, η οικογένεια διατηρεί την έπαυλή της στο Μοντεσίτο, αξίας περίπου 11 εκατομμυρίων λιρών, αλλά και την κατοικία που διαθέτει στην Πορτογαλία.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της Συμφωνίας του Σάντρινγκχαμ, η οποία καθόρισε το πλαίσιο της αποχώρησης του ζευγαριού από τα ενεργά καθήκοντα το 2020. Ο Χάρι και η Μέγκαν δεν θα λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση κατά την παραμονή τους στη χώρα, ενώ δεν προβλέπεται να αναλάβει ο Χάρι επίσημες υποχρεώσεις για λογαριασμό της μοναρχίας.

Εάν στο μέλλον τεθεί ζήτημα επιστροφής του Χάρι σε κάποιον διαφορετικό ρόλο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί απευθείας μεταξύ εκείνου και του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου.

Η συνάντηση με τον Κάρολο και το σχέδιο που δεν αποκαλύφθηκε

Η οικογένεια των Σάσεξ είχε συναντήσει τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα στο Χάιγκροουβ, στο Γκλόστερσαϊρ, τον Ιούλιο. Εκεί, ωστόσο, δεν έγινε γνωστό ότι ο Χάρι και η Μέγκαν σχεδίαζαν να μεταφέρουν ξανά τη βάση της οικογένειάς τους στη Βρετανία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 77χρονος βασιλιάς είναι θετικός στην προοπτική να βλέπει συχνότερα τον γιο του και τα εγγόνια του, αυτή τη φορά χωρίς να συνδέεται η επαφή τους με επίσημες βασιλικές δραστηριότητες.

Ο Χάρι είχε έτσι κι αλλιώς προγραμματίσει να βρεθεί στη Βρετανία στα μέσα Σεπτεμβρίου, καθώς αναμενόταν να παραστεί σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με τις οργανώσεις των οποίων είναι προστάτης, μεταξύ αυτών και τα WellChild Awards. Για την προηγούμενη επίσκεψή του είχε προβλεφθεί ακόμη και δυνατότητα διαμονής στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η οικογένεια, πάντως, αναμένεται να παραμείνει στη Βρετανία για όσο διάστημα τα παιδιά βρίσκονται στο σχολείο, γεγονός που διαφοροποιεί αυτή την επιστροφή από τις προηγούμενες σύντομες επισκέψεις.

Η επιστροφή και το ζήτημα της ασφάλειας

Υπάρχει, ωστόσο, ένα σημαντικό ζήτημα που συνοδεύει την επιστροφή του Χάρι. Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι η επιστροφή της οικογένειάς του στη Βρετανία δεν ήταν ασφαλής και είχε προσφύγει επανειλημμένα στη δικαιοσύνη για το θέμα της αστυνομικής προστασίας.

Η δικαστική διαμάχη αφορούσε την απόφαση να μη διαθέτει πλέον αυτομάτως 24ωρη ένοπλη προστασία από τη βρετανική αστυνομία. Μετά τη δικαστική ήττα του, είχε εκφράσει ξεκάθαρα τις επιφυλάξεις του για μια οικογενειακή επιστροφή.

Τότε είχε δηλώσει: «Δεν μπορώ να φανταστώ μια πραγματικότητα στην οποία θα έφερνα τη σύζυγο και τα παιδιά μου πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή».

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν η θέση των βρετανικών αρχών για την ασφάλεια του Χάρι, της Μέγκαν και των παιδιών έχει αλλάξει έκτοτε. Οι σχετικές πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από το υπουργείο Εσωτερικών.

Κατά την επίσκεψη της Μέγκαν, του Άρτσι και της Λίλιμπετ στη Βρετανία τον περασμένο μήνα, η οικογένεια δεν είχε ένοπλη αστυνομική συνοδεία που να καλύπτεται από δημόσιους πόρους.

Η νέα άφιξη των Σάσεξ στη Βρετανία έρχεται, επομένως, σε ένα διαφορετικό πλαίσιο από εκείνο του 2020. Ο Χάρι και η Μέγκαν παραμένουν εκτός των ενεργών βασιλικών καθηκόντων, διατηρούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες και τις κατοικίες τους εκτός Βρετανίας, ενώ τα δύο παιδιά τους αναμένεται να ξεκινήσουν τη σχολική τους ζωή στη χώρα.