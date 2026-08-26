Την «αόρατη» αλλά μεγάλη σε όγκο και μεγάλης αξίας περιουσία του Υπουργείου Υγείας επιχειρεί να αναδείξει η ηγεσία του, με την ανάθεση ενός σημαντικού έργου που έχει ως στόχο να εντοπίσει να καταγράψει να τακτοποιήσει και στη συνέχεια να προτείνει την διαχείριση των ακινήτων του υπουργείου.

Εδώ και δυόμισι χρόνια ξεκίνησε ένας διαγωνισμός, όπως είπε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να ανατεθεί σε μία αξιόπιστη εταιρεία η καταγραφή σε ψηφιακή πλατφόρμα των ακινήτων και γενικότερα της περιουσίας του Υπουργείου Υγείας. «Στόχος δεν είναι να πουληθούν τα ακίνητα αυτά αλλά να αξιοποιηθούν με κάθε τρόπο, με μακροχρόνια ενοίκια και άλλους τρόπους τους οποίους θα μας υποδείξουν ή θα αποφασίσουμε εμείς στο Υπουργείο Υγείας», τόνισε ο Α.Γεωργίαδης.

Είναι ένα σημαντικό έργο που θα μείνει και για τους επόμενους υπουργούς Υγείας ώστε να γνωρίζουν την περιουσία του υπουργείου και να μπορούν να την αξιοποιήσουν προς όφελος των πολιτών, συμπλήρωσε. Όπως είπε, τα περισσότερα ακίνητα προέρχονται από κληροδοτήματα ασθενών στα νοσοκομεία.

Το Υπουργείο Υγείας είναι τεράστιος κάτοχος ακινήτων υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης επισημαίνοντας: «Είναι κάθε είδους ακίνητα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Από καταστήματα στην Ερμού μέχρι πολυκατοικίες γύρω από την αμερικάνικη πρεσβεία».

Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε ένα ακραίο περιστατικό όπου όπως είπε «ασθενής άφησε στην διαθήκη του στο Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας μια προβλήτα σε λιμάνι των ΗΠΑ. Δεν ξέρουμε ούτε ποιος τη διαχειρίζεται ούτε τι γίνεται με αυτήν».

Όχι μόνο εγώ αλλά και οι προκάτοχοι μου δεν γνωρίζουμε τον αριθμό αυτών των ακινήτων, την αξία τους αλλά ούτε και το μέγεθος των εσόδων που μπορούν να προσφέρουν στο υπουργείο, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, επισημαίνοντας πως «η διαδικασία του έργου θα χρειαστεί 2 ή 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί και εκτιμάται ότι αφορά́ 4.000 με 5.000 ακίνητα, αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Το ελληνικό Δημόσιο χάνει πολλά χρήματα από την μη αξιοποίηση αυτής της περιουσίας».

Το συνολικό κόστος καταγραφής τακτοποίησης και αξιοποίησής τους θα κοστίσει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ όπως ανέφερε ο Ορέστης Τσακαλώτος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Qualco real estate που ανέλαβε το έργο μετά από διαγωνισμό. Διευκρίνισε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία όσον αφορά την καταγραφή των ακινήτων αλλά προσέθεσε ότι «έχουμε εμπειρία σε μεγάλες πολύπλοκες επιχειρήσεις χαρτογράφησης και ταυτοποίησης περιουσιακών στοιχείων και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα τα καταφέρουμε»

Να διευκρινιστεί ότι η διαχείριση και οι αποφάσεις για το πώς θα αξιοποιηθούν τα ακίνητα αυτά ανήκουν εξ ολοκλήρου στο το Υπουργείο Υγείας και η εταιρεία παρότι έχει συγκεκριμένο ρόλο στο έργο αυτό, θα μπορεί να λειτουργήσει και συμβουλευτικά. Το έργο της είναι εξαιρετικά δύσκολο καθώς πρόκειται για κληροδοτήματα δεκαετιών που χρειάζονται τεχνικό έλεγχο αλλά και δύσκολες νομικές διαδικασίες προκειμένου να είναι άρτια και να μπορούν να αξιοποιηθούν