Με αιχμή τα μεγάλα έργα υποδομής, τη φορολογική πολιτική και τα μέτρα στήριξης που αναμένεται να εξειδικευτούν το επόμενο διάστημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης έδωσε το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης κατά την ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση επιδιώκει να περάσει από την εποχή των «μεγάλων λόγων» σε μια περίοδο «λογοδοσίας, ειλικρίνειας και παραδοτέων», προβάλλοντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα το Μετρό Θεσσαλονίκης, την επέκτασή του προς την Καλαμαριά και τα δυτικά, αλλά και το Flyover.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, υπογραμμίζοντας ότι «όσο εφαρμόζονται τα υπόλοιπα μέτρα, τόσο παρέλκει το τεκμήριο», ενώ προανήγγειλε νέα μέτρα άνω του 1 δισ. ευρώ με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

«Όταν θέλεις να κάνεις σοβαρή αντιπολίτευση δεν κάνεις α λα καρτ παράθεση πεπραγμένων για την φορολογία. Αν θέλει να θυμηθεί τους φόρους των ελεύθερων επαγγελματιών η αντιπολίτευση να μην μένει μόνο στα τεκμήρια αλλά και στον φόρο εισοδήματος που από το 29% έχει πάει το πολύ στο 20%, η προκαταβολή φόρου από το 100% πήγε στο 50% ότι καταργήθηκε το τέλος επιτηδεύματος και μια σειρά άλλους φορολογικούς συντελεστές όπως ο ΕΝΦΙΑ που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εχουν μεσολαβήσει σημαντικά δεδομένα καθώς το τεκμήριο είχε μια σειρά πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με αποτέλεσμα το κράτος να εισπράττει 2 δις επιπλέον από χρήματα που ήταν “μαύρα”. Περιμένουμε τις τελικές αποφάσεις. Να μην βιάζονται κάποιοι. Όσο εφαρμόζονται τα υπόλοιπα μέτρα τόσο παρέλκει το τεκμήριο με φράση – κλειδί την συνέπεια. Ο πρωθυπουργός, είπε ακόμα δεν είναι δογματικός και το έχει αποδείξει στην πράξη», τόνισε ο κ. Μαρινάκης και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο κόστος των μέτρων που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

«Το κόστος έχει να κάνει με το δημοσιονομικό περιθώριο. Έχει πει ο κ. Πιερρακάκης ότι θα είναι άνω του 1 δισ. Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του θα περιγράψει την δημοσιονομική πολιτική και πέραν του 2027. Η αντιπολίτευση έχει μείνει στη λογική της δεκαετίας του 1980. Αυτοί που λένε ψίχουλα τα μέτρα όταν ανακοινώνονται τα φορολογικά έσοδα μιλούν για υπερφορολόγηση και καταγγέλλουν την αύξηση των φορολογικών εσόδων που χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε παροχές. Φέτος θα δούμε την συνέχεια όσον αφορά στα μέτρα με την ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών, της μεσαίας τάξης και των οικογενειών».

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τις γυναικοκτονίες

«Μόνο το 2025 η ΕΛΑΣ διαχειρίστηκε σχεδόν 29.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και μέχρι τώρα είναι σχεδόν 13.000. Υπάρχει το panic button που έχει επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα στη χώρα μας λειτουργούν 20 ξενώνες κακοποιημένων γυναικών. Όλα αυτά δεν υπήρχαν έως το 2019 και υπάρχει το νομικό πλαίσιο. Κάπου πρέπει να υπάρχει όριο στο θράσος και την τσίπα. Απευθύνομαι στα μέλη του κόμματος του κ. Τσίπρα και ειδικά στις γυναίκες. Ο κ. Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός το πλαίσιο ποινής για την ανθρωποκτονία από ισόβια το πήγε ισόβια ή μέχρι 15 χρόνια κάθειρξη. Στον ομαδικό βιασμό το ανώτατο όριο μειώθηκε από τα 20 σε 15. Συμφωνούν οι κυρίες και οι κύριοι της ΕΛΑΣ με όσα είχε κάνει ο πρόεδρός τους; Αν ναι, δεν δικαιούνται δια να ομιλούν».