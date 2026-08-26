Άγριο επεισόδιο ανάμεσα σε έναν 45χρονο Αρμένιο ιδιοκτήτη συνεργείου αυτοκινήτων κι έναν 49χρονο υπήκοο Αλβανίας σημειώθηκε στην περιοχή του Νέου Κόσμου, με τους δύο άντρες να έρχονται στα χέρια και να απειλεί ο ένας τον άλλον με μαχαίρι και με… λεβιέ ταχυτήτων.

Το αποτέλεσμα ήταν να συλληφθούν και οι δύο, με τον 49χρονο να αντιμετωπίζει κατηγορίες για εξύβριση, απόπειρα σωματικής βλάβης και περί όπλων, ενώ ο 45χρονος για επικίνδυνη σωματική βλάβη με τη δικογραφία να σχηματίζεται από το ΑΤ Ακροπόλεως.

Το γεγονός ότι όλα συνέβησαν περί τις 15:30 το μεσημέρι της Δευτέρας, είχε ως αποτέλεσμα να αναστατωθεί η γειτονιά καθώς οι δύο άνδρες φώναζαν ο ένας προς τον άλλον.

Όλα ξεκίνησαν, όταν ο 49χρονος πήγε στο συνεργείο του 45χρονου και άρχισε να τον βρίζει και να τον απειλεί, με την παρέμβαση άλλων ατόμων που ήταν εκεί να σταματά τον καΒγά. Όμως ο άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία, απείλησε ότι θα ξαναπάει και ότι «θα το πληρώσεις με αίμα αυτό που έγινε», κάτι που έκανε λίγη ώρα αργότερα πηγαίνοντας με ένα μαχαίρι και προσπαθώντας να επιτεθεί στον Αρμένιο.

Αυτός στην προσπάθειά του να αμυνθεί άρπαξε έναν λεβιέ ταχυτήτων και κυνήγησε τον 49χρονο που του φώναζε «θα σε σφάξω». Κατάφερε δε να τον χτυπήσει στο κεφάλι.

Λίγη ώρα αργότερα, έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί που προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανδρών και τον λόγο πλέον έχει η δικαιοσύνη.