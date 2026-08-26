Μια πιο προσωπική και χαλαρή πλευρά της σχέσης τους έδειξαν ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Χέιλι Μπίμπερ, αφήνοντας για λίγο πίσω τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από μια ξέγνοιαστη ημέρα με τη σύζυγο, τον γιο και τους φίλους του, ενώ δεν έλειψαν οι τρυφερές στιγμές του ζευγαριού πάνω στο σκάφος, με αγκαλιές και φιλιά.

Χωρίς μπλούζα και με τα τατουάζ του σε πρώτο πλάνο, ο Τζάστιν Μπίμπερ πόζαρε αγκαλιά με τη σύζυγό του, η οποία εμφανίστηκε με μπικίνι σε σχέδιο παραλλαγής. Στο ίδιο φωτογραφικό άλμπουμ ο τραγουδιστής αποκάλυψε στιγμές από την εξόρμησή τους, με ψάρεμα, γκολφ και οικογενειακά στιγμιότυπα.