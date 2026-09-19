Μια ξεχωριστή, βιωματική εμπειρία, κατά την οποία έμαθαν βήμα προς βήμα τη διαδικασία παραγωγής οίνου, έζησαν οι επισκέπτες που βρέθηκαν στο ιστορικό Οινοκάστρο της Achaia Clauss στην Πάτρα, στο πλαίσιο του «Ανοιχτού Τρύγου 2026».

Η φετινή γιορτή του αμπελώνα απέκτησε έναν ιδιαίτερα φορτισμένο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά την πυρκαγιά της 5ης Σεπτεμβρίου που προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην κάβα Δανιηλίδος και τον παρακείμενο πύργο, οδηγώντας στην προσωρινή αναβολή της εκδήλωσης.

Από το αμπέλι στη στροφιλιά: Μια βήμα προς βήμα εμπειρία

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και συνέδεσε την πολυετή διαδρομή της αρχαιότερης ελληνικής οινοποιίας -που ίδρυσε το 1861 ο Βαυαρός Γουσταύος Κλάους, η οποία έχει ταυτιστεί με την οινική παράδοση και την ταυτότητα της πατραϊκής Μαυροδάφνης.

Η κάμερα του Orange Press Agency βρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, με μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν ενεργά στη συγκομιδή κρατώντας ψαλίδια και παραδοσιακά κοφίνια. Ο καρπός μεταφέρθηκε από τον αμπελώνα με τη συνδρομή του λευκού αλόγου του κτήματος, του «Τσίλια», στην τράπεζα διαλογής. Εκεί πραγματοποιήθηκε η διαλογή ρόγα-ρόγα, η αποβοστρύχωση και το παραδοσιακό πάτημα στη ξύλινη στροφιλιά για την παραγωγή του πρώτου γλεύκους, ενώ μέρος των σταφυλιών απλώθηκε σε ειδικά «κρεβάτια» για να λιαστεί, προκειμένου να παραχθεί γλυκός οίνος.

«Ο τρύγος είναι γιορτή – Θέλουμε ο κόσμος να το ζει με τα χέρια του»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο επικεφαλής οινολόγος του κτήματος, Σωτήρης Καραγιάννης, περιέγραψε τη σημασία της ημέρας και τη διαδικασία που ακολούθησαν οι επισκέπτες:

«Όπως κάθε χρόνο, είναι η καθιερωμένη ανοιχτή μέρα του τρύγου, όπου γίνεται για κοινό, για οικογένειες, για μικρά παιδιά. Προσκαλούμε κόσμο να ζει όλη αυτή τη βιωματική εμπειρία. Θα τρυγήσουμε τα σταφύλια από το αμπέλι, θα τα μεταφέρουμε με το άλογο, θα κάνουμε τα πρώτα στάδια της οινοποίησης, αποβοστρύχωση και θα πατήσουμε και σε στροφιλιά να έχουμε το πρώτο γλεύκος της χρονιάς. Και μετά θα ακολουθήσει ένα μικρό φαγητό με ένα κρασί. Γενικά μια γιορτή. Γιατί για εμάς ο τρύγος είναι μια γιορτή και πάντα θέλουμε ο κόσμος να το νιώθει σαν βιωματική εμπειρία και να έρχεται να το κάνει με τα χέρια του. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί αυτή η μέρα έφτασε και φέτος και περιμένουμε τον κόσμο να ανταποκριθεί και να περάσουμε όλοι πολύ ωραία».

Μιλώντας στους συμμετέχοντες ο κ. Καραγιάννης πρόσθεσε: «Μπαίνουμε μέσα, κόβουμε ό,τι υπάρχει στο αμπέλι, δηλαδή ακόμα και ένα τσαμπάκι να φαίνεται λίγο μικρό ή λίγο κάπως, μπαίνει στο καλάθι. Θα ακολουθήσει διαλογή, οπότε δεν έχουμε άγχος να μην το βάλουμε μέσα μήπως δεν είναι καλό. Θα ακολουθήσει διαλογή ρόγα – ρόγα. Οπότε κόβουμε ό,τι υπάρχει στο αμπέλι. Φορτώνουμε το άλογο, θα είμαστε άνθρωποι του κτήματος όπου θα σας δείξουμε τα καλαθάκια, θα πάνε στο άλογο, το άλογο θα τα πάει μέσα που θα ακολουθήσει νέα αποβοστρύχωση και μία στροφιλιά ξύλινη και κάποια θα τα απλώσουμε σε αυτά τα σιδερένια κρεβάτια που βλέπετε για να λιαστούν, για να γίνουν γλυκό κρασί».