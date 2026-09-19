Τα γεγονότα που συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου πριν από την ανακοπή που υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης και την άφιξη του ΕΚΑΒ, επιχειρούν να ανασυνθέσουν οι Αρχές.

Οι δύο γιατροί έχουν οδηγηθεί προσωρινά κρατούμενοι στον Κορυδαλλό, μετά τις απολογίες τους και τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ η υπεράσπισή τους έχει ανακοινώσει ότι θα προσφύγει κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ενήργησαν νόμιμα.

Τι υποστηρίζει ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ

Νέα στοιχεία για την εικόνα που αντίκρισε το πλήρωμα έδωσε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ και αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι οι διασώστες δεν ενημερώθηκαν για τις ιατρικές πράξεις που είχαν προηγηθεί ούτε γνώριζαν ότι είχε αρχίσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Όπως υποστήριξε, το μόνο που άκουσαν από γυναίκα που βρισκόταν στο ιατρείο ήταν ότι ο τραγουδιστής «δεν είχε συνδεθεί» με κάποιο μηχάνημα, χωρίς να διευκρινιστεί σε ποιον εξοπλισμό αναφερόταν.

Το πλήρωμα άρχισε αμέσως τον προβλεπόμενο κύκλο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και, όταν δεν υπήρξε ανταπόκριση, αποφάσισε την επείγουσα μεταφορά στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Ο κ. Μαθιόπουλος ανέφερε ακόμη ότι ένας από τους γιατρούς ακολούθησε αρχικά το πλήρωμα μέχρι το ασθενοφόρο, αλλά, όταν πληροφορήθηκε τον προορισμό της διακομιδής, επέστρεψε στο ιατρείο. Διευκρίνισε επίσης ότι ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε με ειδική καρέκλα επειδή το φορείο δεν χωρούσε στο ασανσέρ, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις ότι το ΕΚΑΒ δεν διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Όλες οι ενέργειες, πρόσθεσε, καταγράφονται στο δελτίο του ασθενοφόρου που παραδίδεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Οι αντικρουόμενες εκδοχές και η «χαμένη» ώρα

Η τοποθέτηση του ΕΚΑΒ έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης. Η κατηγορούμενη γιατρός υποστήριξε στην απολογία της ότι η ανακοπή σημειώθηκε στις 16:15 και ότι η κλήση έγινε στις 16:21, ενώ απέδωσε τα προγενέστερα προειδοποιητικά σήματα του μηχανήματος σε πρόβλημα στη φλέβα. Η υπεράσπιση ισχυρίζεται, επίσης, ότι η ΚΑΡΠΑ διακόπηκε κατά τη μεταφορά προς το ασθενοφόρο, θέση που απορρίπτουν οι εκπρόσωποι των διασωστών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ηλεκτρονικό αρχείο του μηχανήματος, στο οποίο, φέρεται να υπάρχει πρώτη ένδειξη κινδύνου στις 15:22, περίπου μία ώρα πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ. Οι ανακριτικές Αρχές εξετάζουν τι συνέβη σε αυτό το διάστημα, πότε επιδεινώθηκε η κατάσταση του τραγουδιστή και ποιες ενέργειες έγιναν. Παράλληλα, αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, καθώς και η ανάλυση των φίλτρων και των ηλεκτρονικών δεδομένων του μηχανήματος. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία της ανακοπής.

Στον Κορυδαλλό οι δύο γιατροί

Οι δύο γιατροί κρατούνται σε διαφορετικές πτέρυγες του Κορυδαλλού και έχουν ληφθεί μέτρα για την ασφάλειά τους. Ο 58χρονος βρίσκεται στην έκτη πτέρυγα, ενώ η 56χρονη κρατείται κοντά στο ιατρείο της γυναικείας φυλακής. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο άνδρας είχε αρχικά δηλώσει ότι θα προχωρούσε σε απεργία πείνας, ωστόσο τελικά σιτίστηκε κανονικά.

Την ίδια στιγμή, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ελέγχονται τραπεζικοί λογαριασμοί, εισοδήματα, συναλλαγές και περιουσιακά στοιχεία του ζευγαριού.

Η έρευνα αποσκοπεί στο να εξακριβώσει εάν η περιουσιακή εικόνα δικαιολογείται από τα δηλωμένα εισοδήματα. Η έναρξη του ελέγχου δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη τέλεσης οικονομικού αδικήματος· εάν, όμως, προκύψουν σχετικές ενδείξεις, μπορούν να δεσμευτούν λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία.

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκε και χρηματοκιβώτιο από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, ενώ εξετάζεται δεύτερος χώρος στο Κολωνάκι. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις τελικές απαντήσεις να αναμένονται από τις πραγματογνωμοσύνες, τα ψηφιακά ευρήματα και τη δικαστική αξιολόγηση των αντικρουόμενων καταθέσεων.