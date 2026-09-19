Αρκετές παραλίες στην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας, ανάμεσά τους και αυτές στην πρωτεύουσα Περθ, θα παραμείνουν κλειστές τουλάχιστον έως αύριο, Κυριακή, 20/9 όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, ύστερα από τη χθεσινή θανάσιμη επίθεση καρχαρία σε δημοφιλή ακτή της πόλης.

Ένας κολυμβητής έχασε τη ζωή του αφότου δέθηκε επίθεση καρχαρία στην Παραλία Σορέντο, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από το Περθ, με αποτέλεσμα οι αρχές να προχωρήσουν σε κλείσιμο των παραλιών σε μήκος 17 χιλιομέτρων.

Οι περιοχές αυτές θα παραμείνουν κλειστές για τους πολίτες έως τουλάχιστον αύριο το μεσημέρι (τοπική ώρα, 07.00 ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε σήμερα η πολιτειακή κυβέρνηση και μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το Reuters.

Το περιστατικό αυτό ήταν το τελευταίο από σε μια σειρά θανάσιμων επιθέσεων από καρχαρίες στη χώρα. Στις αρχές της εβδομάδας, ένας σέρφερ έπεσε θύμα τέτοιας επίθεσης στην ίδια πολιτεία.