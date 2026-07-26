Ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Χέιλι Μπίμπερ φέρεται να επέλεξαν για ακόμη μία φορά την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αυτή τη φορά έχοντας μαζί τους τον μικρό τους γιο Τζακ Μπλουζ Μπίμπερ.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες στα social media δείχνουν την οικογένεια στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Χελίου και του Κρανιδίου, χωρίς ωστόσο το ζευγάρι να έχει επιβεβαιώσει δημόσια ότι βρίσκεται στη χώρα.

Το υλικό άρχισε να διακινείται μέσα από λογαριασμούς θαυμαστών σε TikTok και X, με τις αναρτήσεις να αναφέρουν ότι οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στις 22 και 23 Ιουλίου.

Οι στιγμές στην παραλία και η διακριτική παρουσία του ζευγαριού

Στα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν εμφανίζονται ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Χέιλι Μπίμπερ σε παραθαλάσσιους χώρους, δίπλα σε πισίνα αλλά και στους εξωτερικούς χώρους του καταλύματος όπου φέρεται να διαμένουν.

Το ζευγάρι δεν έχει κάνει κάποια ανάρτηση από την Ελλάδα ούτε έχει αναφέρει τον συγκεκριμένο προορισμό στους προσωπικούς του λογαριασμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στην Ελλάδα, οι δύο σταρ εθεάθησαν να κάνουν βόλτα στη μαρίνα του Πόρτο Χελίου, συνοδευόμενοι από προσωπικό ασφαλείας, πριν επιστρέψουν στη βίλα όπου φιλοξενούνται.

Το πολυτελές θέρετρο στο Κρανίδι που φέρεται να επέλεξαν

Οι αναφορές θέλουν την οικογένεια να έχει επιλέξει το Amanzoe, ένα από τα πιο γνωστά πολυτελή καταλύματα της περιοχής, το οποίο βρίσκεται σε λόφο κοντά στο Κρανίδι.

Το θέρετρο διαθέτει ιδιωτικές κατοικίες και ανεξάρτητους χώρους διαμονής, αρκετοί από τους οποίους περιλαμβάνουν προσωπικές πισίνες, ενώ η τοποθεσία του προσφέρει αυξημένη διακριτικότητα στους επισκέπτες.

Η επιλογή ενός τέτοιου προορισμού συνδέεται με την ανάγκη πολλών διεθνών προσωπικοτήτων για μεγαλύτερη προστασία της προσωπικής τους ζωής κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Ο μικρός Τζακ Μπλουζ μακριά από τη δημοσιότητα

Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν ο Τζάστιν Μπίμπερ εμφανίζεται με λευκό μπλουζάκι, ενώ η Χέιλι Μπίμπερ φορά λευκή μπλούζα και καπέλο.

Μαζί τους βρίσκεται ο γιος τους Τζακ Μπλουζ, τον οποίο το ζευγάρι επιλέγει να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι δύο γονείς αποφεύγουν συνήθως να δείχνουν καθαρά το πρόσωπο του παιδιού τους στις προσωπικές τους αναρτήσεις.

Μάλιστα το ζευγάρι έκανε βόλτα και στις Σπέτσες, όπως φαίνεται και σε video θαυμαστών τους στα social media

Κεντρική Φωτογραφία: North Woods / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia