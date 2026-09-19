Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας του F-35 προκαλεί η υπόθεση ενός εμπορευματοκιβωτίου με εξαρτήματα αυστραλιανών μαχητικών, το οποίο, αντί να φτάσει στις εγκαταστάσεις της Lockheed Martin στις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλαξε πορεία κατά τη μεταφορά του μέσω Ειρηνικού και καταγράφηκε τελευταία φορά στο λιμάνι του Χονγκ Κονγκ.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο έχει επιβεβαιώσει ότι ορισμένα εξαρτήματα αγνοούνται, χωρίς όμως να έχει ανακοινώσει ποιος έχει σήμερα την κατοχή τους ή για ποιον λόγο το φορτίο παρεξέκλινε από την προγραμματισμένη διαδρομή του. Κυρίως, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής απόδειξη ότι οι κινεζικές Αρχές απέκτησαν πρόσβαση στο υλικό.

Η διαδρομή του φορτίου και η έρευνα

Σύμφωνα με έρευνα του Politico, τα εξαρτήματα είχαν αφαιρεθεί από F-35 της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Αυστραλίας και επρόκειτο να σταλούν στις ΗΠΑ για επισκευή. Στη διάρκεια της μεταφοράς, ωστόσο, το κοντέινερ εκτράπηκε προς το Χονγκ Κονγκ, έναν από τους μεγαλύτερους διαμετακομιστικούς κόμβους της Ασίας.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει ενημερώσεις και συσκέψεις στις αρμόδιες επιτροπές εθνικής ασφάλειας του αμερικανικού Κογκρέσου. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Πεντάγωνο φέρονται να είχαν ενημερώσει βουλευτές από τον Ιούνιο, ενώ αναμένονται νέες ακροάσεις. Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η αλλαγή της διαδρομής οφειλόταν σε λάθος μεταφορικής εταιρείας, σε εμπορική αναδρομολόγηση, σε πρόβλημα τελωνειακού χαρακτήρα ή σε εσκεμμένη ενέργεια.

Η ευαίσθητη καλύπτρα του πιλοτηρίου

Μεταξύ των αντικειμένων που περιλαμβάνονταν στο φορτίο φέρεται να ήταν και καλύπτρα πιλοτηρίου του F-35. Πρόκειται για το διαφανές ακρυλικό τμήμα πάνω από το πιλοτήριο, το οποίο διαθέτει ειδική λεπτή επίστρωση απορρόφησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η επίστρωση αυτή συμβάλλει στη μειωμένη ανιχνευσιμότητα του αεροσκάφους από τα εχθρικά ραντάρ και συνεπώς συνδέεται με ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του μαχητικού πέμπτης γενιάς.

Οι αμερικανικές Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει πλήρη κατάλογο των εξαρτημάτων ούτε τον βαθμό διαβάθμισής τους. Ειδικοί επισημαίνουν, πάντως, ότι η φυσική εξέταση μιας τέτοιας καλύπτρας θα μπορούσε να επιτρέψει σε τρίτη χώρα να μελετήσει τη σύνθεση, το πάχος και τις ιδιότητες της επίστρωσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Κίνα απέκτησε πράγματι πρόσβαση στο υλικό· αποτελεί το δυσμενές ενδεχόμενο που εξετάζουν οι αμερικανικές υπηρεσίες.

Το Γραφείο Κοινού Προγράμματος του F-35 δήλωσε ότι γνωρίζει το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «μη επιχειρησιακά εξαρτήματα», και ότι συνεργάζεται με τις διωκτικές Αρχές και την αμυντική βιομηχανία για την ανάκτησή τους, τη διερεύνηση της υπόθεσης και την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Τα κενά στην παγκόσμια αλυσίδα υποστήριξης

Η υπόθεση αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες του F-35, καθώς τα ανταλλακτικά του δεν κατανέμονται αποκλειστικά σε εθνικά αποθέματα. Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα χρησιμοποιούν μια κοινή παγκόσμια δεξαμενή υλικών, η οποία ανήκει στο αμερικανικό υπουργείο Άμυνας αλλά διαχειρίζεται κυρίως από τους αναδόχους. Η Lockheed Martin χρησιμοποιεί και εμπορικές εταιρείες μεταφορών για τη διακίνηση υλικού μεταξύ βάσεων και επισκευαστικών κέντρων.

Το πρόβλημα της εποπτείας είχε καταγραφεί ήδη από το αμερικανικό Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε έκθεση του GAO αναφέρονταν περισσότερες από ένα εκατομμύριο «απώλειες» ανταλλακτικών αξίας άνω των 85 εκατ. δολαρίων από το 2018. Ο συγκεκριμένος όρος περιλαμβάνει υλικά που χάθηκαν, καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές και δεν σημαίνει ότι ένα εκατομμύριο εξαρτήματα κλάπηκαν. Εντούτοις, λιγότερο από το 2% των περιπτώσεων είχε εξεταστεί από το αρμόδιο γραφείο, ενώ οι τέσσερις συστάσεις του GAO παρέμεναν ανοικτές τον Σεπτέμβριο του 2026.

Δεν υπάρχει ένδειξη ότι το περιστατικό επηρεάζει άμεσα την ελληνική παραγγελία. Αποκτά, όμως, ενδιαφέρον για την Αθήνα, η οποία έχει συμφωνήσει την απόκτηση 20 F-35A, με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη 20 και αρχικό συμβατικό κόστος περίπου 3,47 δισ. ευρώ. Τα πρώτα αεροσκάφη αναμένεται να ενταχθούν σταδιακά στην Πολεμική Αεροπορία από το 2029.