Το αίτημα της Σαουδικής Αραβίας προς την Κίνα να μεσολαβήσει προς την Τεχεράνη να συμβάλει στον περιορισμό των Χούθι της Υεμένης, αναδεικνύει εκτός από την πολυπλοκότητα της κατάστασης και τον δυναμικό ρόλο που εμφανίζει σε αυτή η συγκυρία το Πεκίνο.

Η Κίνα δεν λειτουργεί πλέον απλώς ως το εργοστάσιο του κόσμου ή ως η μεγαλύτερη εμπορική δύναμη. Τοποθετεί τον εαυτό της ως μια διπλωματική δύναμη ικανή να συνομιλεί ταυτόχρονα με αντιπάλους, εχθρικές δυνάμεις και ανταγωνιστικά μπλοκ. Επιδιώκει για τον εαυτό της να αποκτήσει και διπλωματική βαρύτητα.

Ο ίδιος ο πρόεδρος Σι Τζιπινγκ έχει όπως φαίνεται τους τελευταίους μήνες να αναδιαμορφώσει τον παγκόσμιο ρόλο της χώρας τους και να παρουσιάσει το Πεκίνο ως ένα εναλλακτικό κέντρο διεθνούς επιρροής.

Τα πρόσφατα γεγονότα αποτυπώνουν ξεκάθαρα αυτή τη μετατόπιση. Μέσα σε λίγες ημέρες, το Πεκίνο φιλοξένησε επαφές υψηλού επιπέδου τόσο με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και με τη Ρωσία, τοποθετώντας την Κίνα στο επίκεντρο του σημαντικότερου γεωπολιτικού τριγώνου του κόσμου.

Ο συμβολισμός ήταν ισχυρός. Ενώ η Ουάσινγκτον παραμένει βαθιά εμπλεκόμενη σε στρατιωτικές κρίσεις, από την Ανατολική Ευρώπη έως τη Μέση Ανατολή, η Κίνα επιδιώκει να παρουσιάζεται ολοένα και περισσότερο ως ο παράγοντας που μιλά τη γλώσσα της σταθερότητας, του διαλόγου και της οικονομικής διασύνδεσης.

Η Μέση Ανατολή και το παγκόσμιο μήνυμα του Πεκίνου

Η Μέση Ανατολή έχει καταστεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της διπλωματικής ανόδου της Κίνας. Η διαμεσολάβηση του Πεκίνου μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν το 2023 δεν αποτέλεσε απλώς μια περιφερειακή διπλωματική επιτυχία. Ήταν ένα παγκόσμιο μήνυμα.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, η Κίνα έχει επιταχύνει αυτή τη διπλωματική τοποθέτηση. Το Πεκίνο επανειλημμένα ζήτησε κατάπαυση του πυρός, προστασία των ενεργειακών διαδρομών και πολιτικό διάλογο αντί για στρατιωτική κλιμάκωση.

Η κινεζική διπλωματία κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν προσεκτικά υπολογισμένη. Το Πεκίνο απέφυγε την άμεση στρατιωτική εμπλοκή, διατηρώντας παράλληλα επικοινωνία με το Ιράν, τα κράτη του Κόλπου, τη Ρωσία, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες ταυτόχρονα.

Οι BRICS και η Πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος»

Αυτή η στρατηγική φαίνεαι να είναι ιδιαίτερα ελκυστική για χώρες που έχουν εξαντληθεί από πολέμους, κυρώσεις και γεωπολιτική πόλωση. Η επέκταση των BRICS αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της αυξανόμενης διπλωματικής βαρύτητας της Κίνας. Η Κίνα έχει αξιοποιήσει τον οργανισμό για να εμβαθύνει τις σχέσεις της με αναδυόμενες δυνάμεις και να ενισχύσει τη φωνή του Παγκόσμιου Νότου.

Παράλληλα, η κινεζική Πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο διπλωματικό δίκτυο που εκτείνεται σε ολόκληρη την Ασία, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ενεργειακών εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο και σημαντικός εταίρος του Ιράν, της Σαουδικής Αραβίας και άλλων περιφερειακών δυνάμεων. Κατά τις πρόσφατες εντάσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, το Πεκίνο τόνισε την ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτές οι παγκόσμιες ενεργειακές οδοί και τάχθηκε υπέρ της αποκλιμάκωσης.

Οι αντιφάσεις της κινεζικής στρατηγικής

Ωστόσο, η άνοδος της Κίνας ως διπλωματικού κέντρου δεν στερείται αντιφάσεων. Το Πεκίνο εξακολουθεί να αποφεύγει την ανάληψη μεγάλων υποχρεώσεων στον τομέα της ασφάλειας, αντίστοιχων με εκείνες που αναλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Προτιμά τη διαμεσολάβηση χωρίς στρατιωτικές δεσμεύσεις. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η Κίνα επωφελείται από την παγκόσμια αστάθεια, αποφεύγοντας παράλληλα το κόστος της διαχείρισής της.

Άλλοι αμφισβητούν κατά πόσο η Κίνα μπορεί πραγματικά να εξελιχθεί σε παγκόσμιο διπλωματικό ηγέτη, διατηρώντας παράλληλα στενές σχέσεις με τη Ρωσία και το Ιράν. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ειδικότερα, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα τις στρατηγικές προθέσεις του Πεκίνου.Παρότι πολλές χώρες καλωσορίζουν τις κινεζικές επενδύσεις και τη διαμεσολάβηση, εξακολουθούν να είναι αβέβαιες ως προς το πώς θα ήταν μια μελλοντική διεθνής τάξη με σημαντικό παράγοντα και το Πεκίνο.

Το Πεκίνο ως νέο κέντρο βαρύτητας

Αυτό είναι που κάνει το Πεκίνο να μοιάζει ολοένα και περισσότερο με ένα κέντρο βαρύτητας. Χώρες με διαφορετικές ιδεολογίες, συμμαχίες και συγκρούσεις έλκονται ολοένα και περισσότερο στη διπλωματική τροχιά της Κίνας εξαιτίας του εμπορίου, της ενεργειακής εξάρτησης, των επενδύσεων, της τεχνολογίας ή της γεωπολιτικής αναγκαιότητας.

Η κρίση στο Ιραν είναι μια διπλωματική ευκαιρία για την Κίνα. Το αν θα τα καταφέρει να επιδείξει και αποτελέσματα, ο χρόνος θα το δείξει.