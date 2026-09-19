Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο 17χρονος μαθητής που υπέστη καρδιακή ανακοπή στο σχολείο του, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

Ο ανήλικος παραμένει διασωληνωμένος, με τους γιατρούς να καταβάλλουν συνεχή προσπάθεια για τη σταθεροποίησή του, ενώ υποβάλλεται σε νέες εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθεί η εξέλιξη της υγείας του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 10:30, στο προαύλιο του 1ου Γενικού Λυκείου Πευκοχωρίου. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο μαθητής αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε μπροστά σε συμμαθητές και εκπαιδευτικούς.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για περιστατικό έξω από το σχολείο κατά την αποχώρησή του, ωστόσο οι μεταγενέστερες μαρτυρίες το τοποθετούν στον χώρο του προαυλίου και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Το προσωπικό του σχολείου ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ και τον ιδιώτη γιατρό της περιοχής Κωνσταντίνο Λαζαρίδη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της οργάνωσης KIDS SAVE LIVES. Ο γιατρός έφτασε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέσα σε περίπου τρία λεπτά, έχοντας μαζί του απινιδωτή.

Όπως διαπίστωσε, ο 17χρονος δεν ανέπνεε και βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή. Τα ηλεκτρόδια τοποθετήθηκαν αμέσως, με τη συσκευή να καταγράφει απινιδώσιμο καρδιακό ρυθμό. Ακολούθησε η πρώτη απινίδωση και ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, η οποία συνεχίστηκε μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Ο Κωνσταντίνος Λαζαρίδης περιέγραψε όταν έφτασε, ο μαθητής ήταν ήδη σε ανακοπή. Όπως ανέφερε, ακολούθησε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο αναζωογόνησης, ενώ η Αστυνομία συνέδραμε στην επιχείρηση ανοίγοντας τον δρόμο για το ασθενοφόρο. Στον χώρο επικρατούσε μεγάλη αναστάτωση, καθώς μαθητές είχαν δει τον συμμαθητή τους να καταρρέει μπροστά τους.

Πενήντα λεπτά ΚΑΡΠΑ και επτά απινιδώσεις

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ο 17χρονος ανέκτησε προσωρινά τον καρδιακό του ρυθμό, αλλά λίγο αργότερα υπέστη νέα ανακοπή. Η αναζωογόνηση συνεχίστηκε μέσα στο ασθενοφόρο από τον γιατρό και τους διασώστες του ΕΚΑΒ, ενώ περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. προπορευόταν, προκειμένου να εξασφαλίσει την ταχύτερη δυνατή μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας.

Η προσπάθεια διάσωσης εξελίχθηκε διαδοχικά στο σχολείο, στο ασθενοφόρο και στο Κέντρο Υγείας. Συνολικά διήρκεσε περίπου 50 λεπτά και πραγματοποιήθηκαν επτά απινιδώσεις, μέχρι να αποκατασταθεί ο καρδιακός ρυθμός του μαθητή. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Κρίσιμες ώρες στο Ιπποκράτειο

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε διασωληνωμένος και νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις πρώτες νοσοκομειακές πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, δεν είχε σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά και είχε εμφανίσει εγκεφαλικό οίδημα. Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι κατά την πτώση του χτύπησε στο κεφάλι, ενώ υπήρξαν και πληροφορίες για επιληπτικού τύπου επεισόδια. Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν αυτά προηγήθηκαν της ανακοπής ή αποτέλεσαν συνέπειά της.

Τα ακριβή αίτια της καρδιακής ανακοπής παραμένουν άγνωστα, καθώς δεν έχει δημοσιοποιηθεί σχετικό ιατρικό ιστορικό. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές, με την οικογένεια, τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς του 17χρονου να αγωνιούν για την πορεία της υγείας του.