Ως μια ευκαιρία να συνεισφέρει με απλές, αλλά και πολύτιμες γνώσεις πάνω στο κρίσιμο ζήτημα των πρώτων βοηθειών αντιμετώπισε την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου για ακόμη μία χρονιά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ειδικά εκπαιδευμένοι εθελοντές της οργάνωσης παρέδιδαν σήμερα ανοιχτά μαθήματα για τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών, όπως η δηλητηρίαση, στην πλατεία Συντάγματος.

Σε δύο κιόσκια, τα οποία εγκαταστάθηκαν προσωρινά και προσέφεραν ταυτόχρονα ένα σημείο ανάπαυσης από τον καύσωνα, οι εκπαιδευτές, χρησιμοποιούσαν ένα ομοίωμα σκύλου προκειμένου να δείξουν στους ενδιαφερόμενους τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνουν σε μια στιγμή κινδύνου, όπως το να προσεγγίζουν αρχικά το σκυλί από πίσω.

«Το πιο σημαντικό είναι να μένουμε οι ίδιοι ασφαλείς για να μπορούμε να βοηθήσουμε και το ζωάκι», συμβούλευε χαρακτηριστικά η εκπαιδεύτρια με τη χαρακτηριστική ερυθρόλευκη στολή.

Ο Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης, διευθυντής επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μιλώντας στο Orange Press Agency, έκανε λόγο για ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών, το οποίο στηρίζεται ωστόσο σε απλές και συνάμα σωτήριες ενέργειες που όλοι μπορούμε να μάθουμε:

«Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το σκυλάκι μας όταν αντιμετωπίσει κάποια έκτακτη κατάσταση, είτε αυτό πρόκειται για ένα αντικείμενο που έχει φράξει τον αεραγωγό του, είτε για καρδιακή ανακοπή είτε για κάποιον τραυματισμό. Είναι απλές ενέργειες, όλοι μπορούμε να τις μάθουμε και πρέπει να τις ξέρουμε, προκειμένου να μπορούμε να επέμβουμε μέχρι να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τον κτηνίατρο φυσικά».

Ανάμεσα στους ανθρώπους που προσήλθαν στα μαθήματα ήταν και αρκετοί με σκυλάκια. Ο Κ. Γαβριηλίδης χαρακτήρισε την ανταπόκριση συγκινητική, στοιχείο που, όπως είπε, έρχεται και συναντά την ευαισθητοποίηση που έχει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γύρω από ζητήματα που αφορούν τα ζώα. Σε αυτό το σημείο, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της οργάνωσης φρόντισε να υπενθυμίσει και την κοινωφελή ομάδα έρευνας και διάσωσης με διασωστικά σκυλιά ναυαγοσώστες.

«Όπως ίσως να γνωρίζουμε, υπάρχει η Ήρα, η οποία είναι το πρώτο σκυλί ναυαγοσώστης στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό άλλα δέκα σκυλιά ναυαγοσώστες, υγρού στοιχείου, προκειμένου να βοηθάνε τις αρχές σε έκτακτες καταστάσεις, είτε αυτό πρόκειται για τη θάλασσα είτε για τα χιόνια είτε σε οποιαδήποτε έκτακτη κατάσταση προκύψει».

Σε σχέση με το πιο σύνηθες πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ζώα και θέτει τη διαβίωσή τους σε κίνδυνο, ο Κ. Γαβριηλίδης απάντησε ότι είναι η δηλητηρίαση. Δεν είναι όμως το μοναδικό πρόβλημα, όπως συμπλήρωσε.

«Αντίστοιχα, μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόβλημα αν καταναλώσουν ένα αντικείμενο, το οποίο είναι πλαστικό, και να φράξει τον αεραγωγό, που και αυτό είναι πολύ, πολύ σύνηθες και δυστυχώς μπορεί να οδηγήσει και στον θάνατο, αν δεν υπάρξει άμεση επέμβαση από κάποιον που γνωρίζει πώς να κάνει τη συγκεκριμένη λαβή».

Κλείνοντας, για εκείνους που δεν πρόλαβαν να παρευρεθούν το πρωί στο Σύνταγμα, ανέφερε ότι «μπορεί όποιος θέλει να μπει στο site μας, www.redcross.gr, και να δηλώσει συμμετοχή. Είναι με το ελάχιστο δυνατό κόστος ένα τετράωρο πρόγραμμα και βέβαια δίνεται και η απαραίτητη πιστοποίηση εκπαίδευσης».

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα μαθήματα πρώτων βοηθειών για σκύλους πραγματοποιούνται από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σε όλη την Ελλάδα, μέσω των 12 περιφερειακών τμημάτων του.

«Πολύτιμη εμπειρία – Πολλοί δεν ξέρουμε καν από ποια πλευρά είναι η καρδιά του ζώου»

Ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τη διαδικασία έμεινε η Ελένη, η οποία συμμετείχε σε μία από τις ασκήσεις. Όπως εξήγησε στο Orange Press Agency, βρήκε «πάρα πολύ καλή εμπειρία», καθώς έχει ήδη σκυλάκι, οπότε την ενδιέφερε να δει πώς μπορεί να αντιδράσει «σε κάποια περίπτωση που θα μπορούσα να το δω λιπόθυμο ή οτιδήποτε».

Ανέφερε επίσης ότι της έλειπαν ακόμη και βασικές γνώσεις, τις οποίες γενικά δεν κατέχουν οι άνθρωποι που συμβιώνουν με ζώα, όπως σε ποια πλευρά βρίσκεται η καρδιά του. «Πολλές φορές δεν το ξέρουμε αυτό και το τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που δω ένα σκυλί, είτε το δικό μου, να είναι λιπόθυμο και να μην έχει σφύξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.