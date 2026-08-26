Η Γωγώ Μαστροκώστα θα γιόρταζε σήμερα, 26 Αυγούστου, τα 56α γενέθλιά της και η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, επέλεξε να κρατήσει τη μνήμη της ζωντανή μέσα από μια σειρά οικογενειακών φωτογραφιών.

Η Βικτώρια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από διαφορετικές περιόδους της ζωής τους. Σε ένα από αυτά, μητέρα και κόρη ποζάρουν χαμογελαστές δίπλα στη θάλασσα, ενώ σε άλλο εμφανίζονται αγκαλιασμένες μαζί με τον Τραϊανό Δέλλα.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες βρίσκεται και ένα στιγμιότυπο από τα παιδικά χρόνια της Βικτώριας, όταν βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας της.

Το μήνυμα που επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτηση ήταν σύντομο, αλλά αναφερόταν στη σχέση τους και στην απουσία της Γωγώς Μαστροκώστα:

«Χρόνια πολλά, άγγελέ μου. Θα σε αγαπάμε για πάντα και θα μεγαλώνεις πάντα μέσα στις καρδιές μας».

Η Γωγώ Μαστροκώστα πέθανε τον περασμένο Μάιο, έπειτα από πολυετή περιπέτεια με τον καρκίνο. Η 26η Αυγούστου ήταν η ημερομηνία των γενεθλίων της και η κόρη της επέλεξε αυτή την ημέρα για να ανατρέξει σε κοινές τους στιγμές.