Τέλος στο ανθρωποκυνηγητό για τον 22χρονο άνδρα που είχε προκαλέσει τρόμο στη Φιλαδέλφεια, κυκλοφορώντας με μάσκα του «Chucky» και απειλώντας περαστικούς. Ο Ζάμιρ Χιουζ εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Λας Βέγκας, έπειτα από δύο εβδομάδες αναζήτησης.

Ο Χιουζ εντοπίστηκε να κρύβεται σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης από μέλη της ειδικής ομάδας των US Marshals, που αναζητά επικίνδυνους φυγόδικους. Η σύλληψή του έγινε βάσει εντάλματος που είχε εκδοθεί στην Πενσιλβάνια, για την καταγγελλόμενη επίθεση σε βάρος μιας 40χρονης γυναίκας στις 12 Αυγούστου.

«Απόψε τελειώνει ο φόβος που έφερε ένας άνθρωπος στην κοινότητα της Φιλαδέλφειας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εποπτεύων αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας US Marshals, Ρόμπερτ Κλαρκ.

«Κρυμμένος πίσω από μια αποκριάτικη μάσκα τύπου Chucky, ο Χιουζ τρομοκρατούσε τους κατοίκους της Φιλαδέλφειας και πίστευε ότι μπορούσε να ξεφύγει από τις Αρχές. Έκανε λάθος», πρόσθεσε.

Ο 22χρονος κρατείται στο Κέντρο Κράτησης της Κομητείας Κλαρκ και αναμένεται να εκδοθεί στην Πενσιλβάνια.

Chucky-masked sicko who terrorized Philadelphia citizens is captured in Vegas after 2-week manhunt https://t.co/sWwCXhWcLY pic.twitter.com/rQ6SB8V53u — New York Post (@nypost) August 26, 2026

Στις 12 Αυγούστου, ο Χιουζ φέρεται να απείλησε τουλάχιστον έξι ανθρώπους μέσα σε περίπου 15 λεπτά, κοντά στο δημαρχείο της Φιλαδέλφειας, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του με τη χαρακτηριστική μάσκα του κινηματογραφικού χαρακτήρα Chucky.

Λίγο μετά τις 05:20 το πρωί, είχε μπει σε κατάστημα, όπου ένας εργαζόμενος αρνήθηκε να τον εξυπηρετήσει, καθώς «συμπεριφερόταν αλλοπρόσαλλα».

Στη συνέχεια, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον άνδρα να καταδιώκει μια 40χρονη γυναίκα που έκανε τζόκινγκ, ενώ φέρεται να την απειλούσε έχοντας τα χέρια του κρυμμένα πίσω από την πλάτη του.

«Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;», φέρεται να είπε στη γυναίκα. Η γυναίκα τραυματίστηκε όταν έπεσε στο έδαφος στην προσπάθειά της να ξεφύγει από εκείνον, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι Αρχές ταυτοποίησαν τον Χιουζ και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για βαριά επίθεση.

Πώς τον εντόπισαν στο Λας Βέγκας

Ο Χιουζ είχε μετακομίσει στο Λας Βέγκας μαζί με τη σύντροφό του τον Φεβρουάριο και βρισκόταν στην ανατολική ακτή για να επισκεφθεί συγγενείς, όταν σημειώθηκε το περιστατικό στη Φιλαδέλφεια.

Μετά την έναρξη της έρευνας, εγκατέλειψε την πόλη στις 19 Αυγούστου. Οι Αρχές εκτιμούσαν ότι ενδέχεται να είχε διαφύγει είτε στην Καλιφόρνια είτε στη Νεβάδα, όπου είχε γνωστές διασυνδέσεις.

Τελικά, επέλεξε μια περίπλοκη διαδρομή για να επιστρέψει στο Λας Βέγκας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από το Τρέντον του Νιου Τζέρσεϊ προς το Ορλάντο και από εκεί στη Νεβάδα. Αφού επέστρεψε στο Λας Βέγκας, δεν πήγε στο διαμέρισμα όπου έμενε με τη σύντροφό του, αλλά κρύφτηκε σε άλλο διαμέρισμα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης. Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες κατάφεραν να εντοπίσουν το σημείο όπου κρυβόταν και έθεσαν το συγκρότημα υπό παρακολούθηση.

«Οι Marshals έθεσαν σήμερα υπό παρακολούθηση το συγκρότημα όπου πιστεύαμε ότι βρισκόταν. Επιχείρησε να διαφύγει αλλά συνελήφθη χωρίς να σημειωθεί κάποιο περιστατικό», δήλωσε ο Κλαρκ.

Ο Χιουζ αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριά επίθεση, τρομοκρατικές απειλές, κατοχή αντικειμένου που χρησιμοποιείται για εγκληματική πράξη, απλή επίθεση, έκθεση άλλου σε κίνδυνο και άλλα συναφή αδικήματα.

«Το αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά κάθε φορά που κάποιος θεωρεί αστείο ή διασκεδαστικό να τρομοκρατεί και να παρενοχλεί ανθρώπους σε οποιαδήποτε γειτονιά», δήλωσε ο εισαγγελέας της Φιλαδέλφειας, Λάρι Κράσνερ.

«Ανεξάρτητα από το κίνητρό του, οι πράξεις του αποδεικνύουν ότι πρόκειται για έναν νταή και δεν θα γίνουν ανεκτές. Θα συλληφθεί και θα λογοδοτήσει για τις πράξεις του», πρόσθεσε, σύμφωνα με τη New York Post.