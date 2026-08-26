Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι Αρχές στη Σαντορίνη, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας που προστατεύει τους ανηλίκους από την κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το μεσημέρι της 25ης Αυγούστου συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας του νησιού ένας 37χρονος Έλληνας και ένας 39χρονος αλλοδαπός.

Οι δύο άνδρες είναι ιδιοκτήτες καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και μίνι μάρκετ, αντίστοιχα, στα οποία, όπως αναφέρεται στην αστυνομική ενημέρωση, επετράπη η διάθεση και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικη.

Η ανήλικη χρειάστηκε να διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων κινήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες για την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.