Από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, μέχρι τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, αλλά και προσωπικότητες από τον χώρο του θεάματος και των επιχειρήσεων, χιλιάδες άνθρωποι στις ΗΠΑ αποχαιρετούν τη θρυλική Ντόλι Πάρτον. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε ένα σπάνιο κύμα συγκίνησης και ενότητας, σε μια χώρα που συχνά βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες πολιτικές και κοινωνικές διαιρέσεις.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες για μια εβδομάδα προς τιμήν της τραγουδίστριας της κάντρι, η οποία πέθανε σε ηλικία 80 ετών, χαρακτηρίζοντας τον θάνατό της «μια πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους».

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι, ευαγγελικός πάστορας και παθιασμένος ερασιτέχνης μουσικός, μίλησε για μια «τόσο γοητευτική και όμορφη προσωπικότητα όσο ήταν στη σκηνή ή την οθόνη. Ταπεινή, ευγενική και γενναιόδωρη».

Ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ την αποκάλεσε «αληθινό θρύλο και δύναμη του καλού», προσθέτοντας: «Είθε η μνήμη της να είναι ευλογία».

«Η Ντόλι Πάρτον ήταν μοναδική, μια σπουδαία τραγουδοποιός που διηγήθηκε τις ιστορίες των απλών Αμερικανών με ειλικρίνεια, ταπεινότητα και ευαισθησία», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Δημοκρατικός Μπιλ Κλίντον.

Ο Ρεπουμπλικάνος διάδοχός του Τζορτζ Μπους ο νεότερος είπε ότι πρόκειται για «μια καταπληκτική καλλιτέχνιδα και έναν θαυμάσιο άνθρωπο».

«Έφερε τόσους ανθρώπους κοντά»

«Ήταν ένα εξαιρετικό άτομο και μια αναντικατάστατη υποστηρίκτρια της εργατικής τάξης», έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο Ζοράν Μαμντάνι, μέλος του κόμματος των Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής.

This is truly heartbreaking. Dolly Parton was an extraordinary person and an irreplaceable champion of the working class. We are a better country because of her. pic.twitter.com/c0NsndLPTq — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) August 25, 2026

«Τι υπέροχη δημιουργός και τραγουδίστρια», σχολίασε ο Μικ Τζάγκερ. «Έφερε τόσους πολλούς ανθρώπους κοντά. Θα μας λείψει πολύ».

«Άμεση αγιοποίηση», έγραψε ο τραγουδιστής και κιθαρίστας Τζακ Γουάιτ στο Instagram, δίπλα σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της τραγουδίστριας.

«Υπάρχει ένα κενό στο σύμπαν. Δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς σαν τη Ντόλι. Δεν την ήξερα καλά, αλλά την αγαπούσα σαν μέλος της οικογένειάς μου», σχολίασε η τραγουδίστρια Σέριλ Κρόου.

Η διοργάνωση των Βραβείων της Ακαδημίας Μουσικής Country μίλησε για «την τεράστια επιρροή που είχε η Ντόλι» σε «όλους όσοι μεγάλωσαν με τα τραγούδια της».

Το Empire State Building σε ροζ χρώμα

Για την ηθοποιό Τζούλια Ρόμπερτς «η Ντόλι ήταν ένα μαγικό και βαθιά χαρούμενο άτομο. Το ότι την γνώρισα υπήρξε ένας θησαυρός στη ζωή μου».

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζο,ς απέτισε επίσης φόρο τιμής, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του με την εκλιπούσα σταρ στο X.

«Μια λαμπρή τραγουδοποιός, ίνδαλμα του πολιτισμού και αφοσιωμένη φιλάνθρωπος, βοήθησε να μεταδώσει την αγάπη για το διάβασμα και τη μάθηση σε εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ.

Dolly Parton’s music helped light up the world. She was a brilliant songwriter, cultural icon, and dedicated philanthropist who helped instill a love of reading and learning in millions of children around the world. May she rest in peace. pic.twitter.com/TfOcr6e2oe — Tim Cook (@tim_cook) August 25, 2026

Το βράδυ της Τρίτης, το Empire State Building στη Νέα Υόρκη φωτίστηκε με ροζ, το χαρακτηριστικό χρώμα της σταρ, ως φόρο τιμής σε μια γυναίκα που «αφήνει πίσω της μια σημαντική φιλανθρωπική κληρονομιά», έγραψε η εταιρεία που διαχειρίζεται τον εμβληματικό πύργο.