Η πρώτη απάντηση

Η απόκτηση του Ούγκρεσιτς είναι η πρώτη απάντηση του Σαββίδη σε όσα ακούστηκαν μετά την πώληση Κωνσταντέλια. Γιατί η μεταγραφή του νεαρού Σέρβου χαφ, από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας του, είναι απόφαση του Ιβάν. Δεν επέλεξε τον παίκτη προφανώς, με δική του εντολή όμως θα δοθούν 8 εκατ. ευρώ στην Παρτιζάν. Ποτέ δεν θα έδιναν τέτοιο ποσό, δεν θα αναλάμβαναν τέτοια ευθύνη, οι Βιεϊρίνια και Μάτος, το καταλαβαίνουν όλοι αυτό. Ο Σαββίδης ήταν αυτός που έδωσε την εντολή να ξοδευτούν πολλά λεφτά και στόχος είναι να γίνει το ίδιο με ακόμη μία μεταγραφή. Να κάνει ακόμη μία δυνατή κίνηση ο δικέφαλος του βορρά, πιθανότατα στην επίθεση.

Ανανέωση για Ζίβκοβιτς

Όταν ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος πάντως, στον ΠΑΟΚ θα ασχοληθούν και με τις ανανεώσεις. Και το πρώτο συμβόλαιο που θα κοιτάξουν να ανανεώσουν είναι αυτό του Ζίβκοβιτς, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2027. Ο Σέρβος εξτρέμ είναι υπεραπαραίτητος για τους ασπρόμαυρους, ο ίδιος περνάει μια χαρά στη Θεσσαλονίκη, οπότε όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές θα τα βρουν χωρίς πολλά-πολλά. Αμφότερες οι πλευρές είναι ήρεμες άλλωστε, σίγουρες, το δείχνει και το γεγονός ότι στον ΠΑΟΚ δεν θεώρησαν πως έπρεπε να ασχοληθούν εντός του καλοκαιριού με αυτό το θέμα, παρά το γεγονός ότι ο παίκτης δεσμεύεται μόνο για ένα χρόνο ακόμη.

Προς πώληση ο Ζαρουρί

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον Λούζα για το κέντρο, θα πάρει ακόμη έναν χαφ, θα γίνουν όμως και πωλήσεις. Και ο πρώτος υποψήφιος αυτή τη στιγμή είναι ο Ζαρουρί. Το γεγονός ότι έμεινε εκτός λίστας για τη Χράντετς Κράλοβε δεν ήταν τυχαίο, καθώς ο παίκτης δεν φαίνεται να είναι στις βασικές επιλογές του Νίστρουπ και το έχει πάρει το μήνυμα και ο ίδιος. Θα πρέπει να αναμένονται εξελίξεις, επομένως, τις προσεχείς ημέρες και αν όντως βρεθεί ομάδα και υπάρξει συμφωνία για την πώληση του Μαροκινού δεν θα πρέπει να προκαλέσει έκπληξη αν οι πράσινοι κινηθούν για την απόκτηση και εξτρέμ. Λεφτά άλλωστε υπάρχουν, ξοδεύει πολλά για ακόμη μία φορά ο Αλαφούζος.

Βλέπει και Πέντερσεν

Έχουν πάρει… φωτιά στον Ολυμπιακό για να κλείσουν Πουέρτα, Άλβαρες και πάνε και για δεξί μπακ. Το φαβορί για το δεξί άκρο της άμυνας είναι ο Μέλε, ο οποίος μπορεί να παίξει και αριστερά, αν χρειαστεί. Δεν είναι όμως το μοναδικό όνομα στη λίστα. Οι ερυθρόλευκοι έχουν και άλλες επιλογές για κάθε ενδεχόμενο και μία εξ αυτών είναι ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν, ο 26χρονος διεθνής Νορβηγός της Τορίνο, τον οποίο ξέρει πολύ καλά ο Μονκάδα. Όπως ξέρει και τον Ραφίκ Μπελγκάλι, τον Αλγερινό της Βερόνα, η οποία θέλει τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ για να τον πουλήσει. Υπάρχουν επιλογές επομένως για τον Ολυμπιακό, με τον Μέλε να είναι ο πρώτος στόχος.

Θα τρελάνει τους πάντες

Τα νέα για τον ΠΑΟΚ από τη Euroleague είναι ευχάριστα και ο Μυστακίδης ετοιμάζεται. Όχι για φέτος αλλά για την επόμενη σεζόν. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ έχει ήδη δείξει τις διαθέσεις του με τις μεταγραφές που έκανε φέτος και με την πρόταση 80 εκατ. ευρώ για μόνιμη άδεια στη Euroleague. Μιλάμε για 80 εκατ. ευρώ, τρελό ποσό! Και τρελά, όπως λένε άνθρωποι του μπάσκετ, είναι αυτά που θα κάνει το καλοκαίρι του 2027 στις μεταγραφές. Ο Μυστακίδης δεν αστειεύεται, θα πρέπει να το έχουν καταλάβει όλοι αυτό πλέον και αν υπάρχει κάποιος που δεν έχει πειστεί ακόμη, θα πειστεί μία και καλή με όσα θα γίνουν το καλοκαίρι του 2027. Όταν θα προσγειώνονται στη Θεσσαλονίκη ονόματα που δεν μπορούσαν ούτε να φανταστούν μέχρι και πριν κάποιους μήνες.