Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 15:30 το μεσημέρι της Τετάρτης 26 Αυγούστου στη θαλάσσια περιοχή της Μήλου.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 33 χιλιόμετρα νοτιονοτιοδυτικά του νησιού.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, ενώ το γεωγραφικό πλάτος ορίστηκε στις 36.4849 μοίρες Βόρεια και το γεωγραφικό μήκος στις 24.2383 μοίρες Ανατολικά.

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