Μετά από πολύωρη παραμονή στο ανακριτικό γραφείο ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των δύο γιατρών που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τη διαδικασία να περνά πλέον στην κρίσιμη φάση της απόφασης για την ποινική τους μεταχείριση.

Ο σύζυγος της γιατρού και ιδιοκτήτης του παθολογικού ιατρείου στο Κολωνάκι, ολοκλήρωσε την απολογία του περίπου στις 2 τα ξημερώματα. Είχε προηγηθεί η σύζυγός του, η οποία παρέμεινε ενώπιον του ανακριτή επί οκτώ ώρες, από τις 2 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ.

Η γιατρός κατηγορείται ότι πραγματοποίησε την παράνομη ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη. Πριν αρχίσει να δίνει εξηγήσεις, ο συνήγορός της κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις της, ενώ στη συνέχεια εκείνη απάντησε σε σειρά ερωτήσεων για όσα συνέβησαν την προηγούμενη Τετάρτη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Ένιωσε αδιαθεσία μετά την οκτάωρη απολογία

Λίγο αφότου βγήκε από το ανακριτικό γραφείο, η γιατρός παρουσίασε έντονη αδιαθεσία. Ο σύζυγός της, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στη διάρκεια της δικής του απολογίας, διέκοψε προσωρινά τη διαδικασία προκειμένου να τη βοηθήσει.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο μέχρι την άφιξη των διασωστών η κατάσταση της γυναίκας είχε βελτιωθεί. Παρότι παρέμενε σε κακή ψυχολογική κατάσταση, δεν θέλησε να δεχθεί βοήθεια και το πλήρωμα αποχώρησε αφού διαπιστώθηκε ότι δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας.

Στον εισαγγελέα μετά τις πολύωρες απολογίες

Μετά την ολοκλήρωση και της απολογίας του δεύτερου κατηγορουμένου, η διαδικασία πέρασε στην επόμενη φάση. Στις 3:30 τα ξημερώματα άρχισε η εξέταση των δύο γιατρών από τον εισαγγελέα, η οποία αναμένεται να είναι συντομότερη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ανακριτής και εισαγγελέας καλούνται στη συνέχεια να αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση, καθώς οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Θα κριθεί εάν θα οδηγηθούν προσωρινά στη φυλακή ή εάν θα αφεθούν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Τι υποστηρίζουν οι δύο κατηγορούμενοι

Οι δύο γιατροί απορρίπτουν την κατηγορία που τους αποδίδεται και επιμένουν στη δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν στο ιατρείο.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά τις 4 το απόγευμα. Από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία προκύπτει ότι η κλήση προς το ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε στις 16:21.