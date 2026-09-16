Ο πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος τοποθετείται στη σκληρή δεξιά, απομάκρυνε από τη θέση του τον επικεφαλής της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας. Η απόφαση ελήφθη μετά τη δήλωση του αξιωματούχου ότι από τον έλεγχό του δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα σε στατιστικό δείκτη που είχε παρουσιαστεί επί της προηγούμενης κυβέρνησης.

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια ανέλαβε την προεδρία τον Αύγουστο, υποσχόμενος ρήξη με την πολιτική του σοσιαλδημοκράτη πρώην προέδρου Γκουστάβο Πέτρο, του πρώτου στην ιστορία της Κολομβίας που ανήκε στην αριστερά.

Με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε, ο πρόεδρος γνωστοποίησε την καθαίρεση του Ρικάρδο Βαλένσια, κρίνοντας τον διορισμό του στη θέση του επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας στατιστικής (DANE) «ανυπόφορο».

Ο οικονομολόγος βρισκόταν στη θέση τρεις εβδομάδες. «Δεν έλαβα καμιά επικοινωνία ούτε από την προεδρία, ούτε από τον πρόεδρο τον ίδιο, που να εκφράζει οποιαδήποτε δυσαρέσκεια», είπε ο κ. Βαλένσια σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Blu.

Απάντηση που έδωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου του κόστισε τη θέση.

Είπε σε δημοσιογράφους ότι δεν διαπίστωσε καμιά ασυνέπεια σε δείκτες για την αγορά εργασίας τον Ιούλιο, προϊόν της προηγούμενης κυβέρνησης του κ. Πέτρο.

«Ωσότου μου τέθηκε η ερώτηση, δεν είχα διαπιστώσει καμιά ανωμαλία», επέμεινε ο οικονομολόγος.

Η κυβέρνηση της δεξιάς επέκρινε τον κ. Βαλένσια διότι είπε ότι δεν διαπίστωσε «καμιά ανωμαλία» στους δείκτες «χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει κανένας έλεγχος σε βάθος».

Η νέα κυβέρνηση τηρεί άκρα μυστικότητα όσον αφορά τις επικοινωνίες της. Όλα τα υπουργεία και οι κυβερνητικές υπηρεσίες πρέπει να έχουν προεδρική άδεια πριν δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία σε δημοσιογράφους.

Μετά την αποπομπή, το συνδικάτο εργαζομένων της DANE εξέφρασε χθες Τρίτη ανησυχία για την ανεξαρτησία της υπηρεσίας.