Η οικονομία και κυρίως η ενεργειακή κρίση αναμένεται να κυριαρχήσουν σήμερα στις ομιλίες του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών στη συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία μέσα από την τοποθέτησή του να στηλιτεύσει τη στάση της αντιπολίτευσης και κυρίως του ΠΑΣΟΚ τόσο στον λόγο για τον οποίο γίνεται η συζήτηση αλλά και κυρίως για την άκρατη παροχολογία που ακούστηκε από το βήμα της ΔΕΘ.

Αν προκληθεί επίσης για το θέμα των επιδομάτων ανεργίας το οποίο επιχείρησε κατά πάγια πρακτική της να εκμεταλλευτεί η αντιπολίτευση μετά την αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου, αναμένεται να το κλείσει οριστικά.

Στην ενεργειακή κρίση που μαστίζει τον πλανήτη στραμμένο το βλέμμα

Παρότι το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης είναι μείζον, όλοι, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην ενεργειακή κρίση η οποία μαστίζει τον πλανήτη.

Η αποκλιμάκωση δεν ήρθε όπως έλπιζαν πολλοί, το αντίθετο μάλιστα με τις τιμές της ενέργειας να καλπάζουν και να εξανεμίζουν τα όποια μέτρα έχουν εφαρμοστεί. Η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει εδώ και καιρό τα 2 ευρώ το λίτρο ενώ αν συνεχιστεί η ανοδική πορεία του πετρελαίου τότε σε ένα μήνα από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης θα αρχίσει να διατίθεται στα 1,90 ευρώ.

Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν προς στιγμήν, όπως δήλωσε χθες βράδυ στο Action24 και ο Παύλος Μαρινάκης, δημοσιονομικό χώρο τουλάχιστον 200 εκατομμυρίων ευρώ και άφησε ανοικτό να είναι και περισσότερα έως το τέλος του χρόνου ανάλογα με την πορεία των εσόδων. Αυτές είναι και οι εφεδρείες του 2026 στις οποίες αναφέρθηκε ο ίδιος που είναι αποτέλεσμα της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής.

Οι συσκέψεις είναι πυρετώδεις στο οικονομικό επιτελείο και στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου θα έχει κλειδώσει το μείγμα των μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Εκτός συζήτησης είναι η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης με κυβερνητικά στελέχη να τονίζουν ότι αν προχωρούσε στην κίνηση αυτή θα έπρεπε να πάρει πίσω κάποια από τις εξαγγελίες που έκανε ο πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ήδη έχει παραταθεί και για τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στην αντλία, ενώ αυτό που εξετάζεται ειδικά για το επίδομα θέρμανσης είναι να αυξηθεί η περίμετρος των δικαιούχων αλλά και η ενίσχυση της επιδότησης στις περιοχές που κάνει περισσότερο κρύο.

Επί τάπητος επιστρέφουν και σενάρια επιδότησης στα τιμολόγια ρεύματος, καθώς η τιμή του ηλεκτρικού επίσης ακολουθεί ανοδική τροχιά.

Όπως και να έχει πάντως το θέμα της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να συζητηθεί και στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες στα μέσα Οκτωβρίου, με την Ελλάδα να ζητεί κοινή δράση εδώ και καιρό μαζί με άλλες χώρες τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξουν πρωτοβουλίες καθώς όπως έχει πει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, σε αυτή τη νέα πραγματικότητα καμία χώρα δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος μόνη της.