Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς εκτιμά ότι μέσα στους επόμενους μήνες η σύγκρουση με το Ιράν θα περάσει σε «πολύ διαφορετική φάση», με την αμερικανική στρατηγική να επικεντρώνεται πλέον στο να εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκαταστήσει τις στρατιωτικές δυνατότητες που έχασε κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

«Δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, αλλά νομίζω ότι ο πρόεδρος έχει δίκιο όταν λέει ότι αυτό το πράγμα θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξή του στη New York Post.

Η Ουάσινγκτον μιλά για ολοκλήρωση της πρώτης φάσης

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει ως ολοκληρωμένο το αρχικό στάδιο του πολέμου. Όπως ανέφερε, οι αμερικανικοί στόχοι σε αυτή την περίοδο αφορούσαν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τις συμβατικές στρατιωτικές της δυνάμεις και τα μέσα που της επέτρεπαν να προβάλλει την ισχύ της.

«Και στη συνέχεια, η δεύτερη φάση αυτού είναι να διασφαλιστεί ότι δεν θα είναι σε θέση να ανοικοδομηθούν και να προσπαθήσουν να διατηρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερη παγκόσμια σταθερότητα μετά από αυτό», είπε.

«Πάνω από το 50%» η κίνηση στο Στενό του Ορμούζ

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη χάνει σταδιακά τον έλεγχο που ασκούσε στο Στενό του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι η εμπορική κίνηση στη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο έχει πλέον επανέλθει σε επίπεδα που ξεπερνούν το 50% της κανονικής δραστηριότητας.



Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν πραγματοποιούν αυτή την περίοδο επιθετικές επιχειρήσεις, ενώ απέδωσε στο Ιράν σποραδικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, συνήθως δεν επιτυγχάνουν τον στόχο τους.



Τους τελευταίους τέσσερις μήνες, μονάδες των Navy SEALs έχουν προχωρήσει στην εξουδετέρωση ναρκών σε μεγάλα τμήματα του Στενού, ενώ οι ΗΠΑ πραγματοποιούν επίσης συνοδείες δεξαμενόπλοιων. Την ίδια ώρα, αμερικανικές δυνάμεις έχουν βάλει στο στόχαστρο ιρανικά πετρελαιοφόρα, ενώ το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει επιβάλει κυρώσεις σε τράπεζες και άλλους φορείς που η Ουάσινγκτον κατηγορεί ότι χρηματοδοτούν την πολεμική προσπάθεια της Τεχεράνης.

Τι είπε για το τέλος του πολέμου

Ο Βανς συνέδεσε επίσης τις εκτιμήσεις του με τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Διευκρίνισε πάντως ότι ο ίδιος δεν μπορεί να γνωρίζει πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η σύγκρουση και επισήμανε ότι, ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο πρόεδρος είναι εκείνος που λαμβάνει τις αποφάσεις για την έναρξη και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων.



Έχει ενδιαφέρον επίσης ότι μόλις πριν από έξι ημέρες το Reuters μετέδωσε, επικαλούμενο δημοσίευμα της Wall Street Journal, ότι ο ίδιος ο Βανς και ο Μάρκο Ρούμπιο είχαν προειδοποιήσει κατ’ ιδίαν τον Τραμπ πως η σύγκρουση ενδέχεται να παραταθεί ακόμη και έως το τέλος της προεδρικής του θητείας. Αυτό βρίσκεται σε αντίθεση με τη δημόσια εκτίμηση Τραμπ ότι ο πόλεμος θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.