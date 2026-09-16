Η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει συνδεθεί πολλές φορές με απάτες και παραποιημένα βίντεο deepfake, αξιοποιήθηκε αυτή τη φορά για να ρίξει φως σε ένα από τα σκοτεινά μυστήρια του Ολοκαυτώματος. Γερμανός ιστορικός υποστηρίζει ότι κατάφερε να ταυτοποιήσει τον ναζί εκτελεστή που εμφανίζεται σε μία από τις πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, περισσότερα από 80 χρόνια μετά τη λήψη της.

Στην εικόνα διακρίνεται ένας ναζί με γυαλιά να σημαδεύει με πιστόλι έναν γονατισμένο άνδρα μπροστά από ομαδικό τάφο, ενώ γύρω τους βρίσκονται άλλα μέλη των γερμανικών δυνάμεων. Η φωτογραφία έγινε ευρέως γνωστή με την ονομασία «Ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα», ωστόσο η πραγματική ταυτότητα του δράστη, όπως και οι ακριβείς συνθήκες της εκτέλεσης, παρέμεναν επί δεκαετίες αδιευκρίνιστες.

Ποιος ήταν ο άνδρας με το πιστόλι

Η έρευνα του Γερμανού ιστορικού Γιούργκεν Ματέους καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο ένοπλος ήταν πιθανότατα ο Γιάκομπους Όνεν (Jakobus Onnen), ένας Γερμανός εκπαιδευτικός που είχε γεννηθεί το 1906 και δίδασκε γαλλικά, αγγλικά και γυμναστική.

«Η ταύτιση, απ’ όσα ακούω από τους τεχνικούς ειδικούς, είναι ασυνήθιστα υψηλή όσον αφορά το ποσοστό που δίνει ο αλγόριθμος», δήλωσε ο Ματέους στον Guardian, αναφερόμενος στα αποτελέσματα της τεχνολογικής ανάλυσης.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Historical Studies, η φωτογραφία δεν τραβήχτηκε στη Βίνιτσα, όπως πιστευόταν επί χρόνια, αλλά στο φρούριο του Μπερντίτσιβ, στη σημερινή Ουκρανία, στις 28 Ιουλίου 1941.

Η μονάδα που βρισκόταν στην περιοχή ήταν η Einsatzgruppe C, μία από τις κινητές μονάδες εξόντωσης των ναζί που ακολουθούσαν τη γερμανική προέλαση στην κατεχόμενη Σοβιετική Ένωση.

Η πληροφορία που άνοιξε τον δρόμο για την ταυτοποίηση

Καθοριστική για την έρευνα αποδείχθηκε μία πληροφορία που έφτασε στον Ματέους μετά τη δημοσιοποίηση στη Γερμανία νέων στοιχείων για τον τόπο, την ημερομηνία και τη στρατιωτική μονάδα που συνδεόταν με τη φωτογραφία.

Ένας αναγνώστης επικοινώνησε μαζί του και επισήμανε ότι ο άνδρας που πυροβολεί έμοιαζε εντυπωσιακά με τον θείο της συζύγου του, τον Όνεν. Παράλληλα, παρέδωσε στοιχεία και αλληλογραφία που είχαν διατηρηθεί στο οικογενειακό αρχείο.

Οι φωτογραφίες εξετάστηκαν στη συνέχεια με τη συνδρομή εθελοντών της ερευνητικής ομάδας Bellingcat, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τεχνολογικά εργαλεία, μεταξύ των οποίων και τεχνητή νοημοσύνη, για τη σύγκριση των προσώπων.

Ο Ματέους επισημαίνει πάντως ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί για τέτοιου είδους ιστορικές ταυτοποιήσεις, χαρακτηρίζοντάς την «όχι τη μαγική λύση», αλλά «ένα εργαλείο ανάμεσα σε πολλά» και υπογραμμίζοντας ότι «ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει καθοριστικός».

Από εκπαιδευτικός στις μονάδες εξόντωσης των ναζί

Ο Όνεν είχε ενταχθεί στο Ναζιστικό Κόμμα το 1931. Τον Αύγουστο του 1939 κατατάχθηκε σε μονάδα SS-Totenkopf στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Νταχάου, ενώ το 1940 υπηρετούσε στη ναζιστική Αστυνομία Τάξης στην κατεχόμενη Πολωνία.

Μετά τη γερμανική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση το 1941 εντάχθηκε στην Einsatzgruppe C. Η συγκεκριμένη μονάδα συνδέεται με μαζικές δολοφονίες Εβραίων και άλλων θυμάτων στα κατεχόμενα σοβιετικά εδάφη.

Ο Όνεν δεν έφτασε ποτέ σε υψηλό βαθμό στις τάξεις των ναζί και σκοτώθηκε το 1943 σε μάχες με αντάρτες στην περιοχή Ζιτόμιρ της σημερινής Ουκρανίας.

«Αυτές οι μαζικές εκτελέσεις, με αυτή τη μορφή, συνεχίστηκαν μέχρι και την τελευταία ημέρα της γερμανικής κατοχής στην Ανατολή», ανέφερε ο Ματέους, προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι αυτή η εικόνα θα πρέπει να θεωρείται εξίσου σημαντική με την εικόνα της πύλης του Άουσβιτς, επειδή μας δείχνει την άμεση φύση αυτών των δολοφονιών, την κατά πρόσωπο αντιπαράθεση ανάμεσα στον δολοφόνο και στον άνθρωπο που πρόκειται να σκοτωθεί».

Παρά την πρόοδο στην έρευνα, ένα κρίσιμο ερώτημα παραμένει αναπάντητο: η ταυτότητα του γονατισμένου άνδρα που βρίσκεται δευτερόλεπτα πριν από την εκτέλεσή του εξακολουθεί να είναι άγνωστη. Ο Ματέους σκοπεύει να συνεχίσει την έρευνα, εξετάζοντας αρχεία της σοβιετικής περιόδου και ενδεχομένως χρησιμοποιώντας ξανά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.