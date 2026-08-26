Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε ότι το Ιράν προσπάθησε να δολοφονήσει έναν από τους γιους του, χωρίς ωστόσο να δίνει λεπτομέρειες σχετικά με το πότε ή πού φέρεται να σημειώθηκε η απόπειρα, ούτε ποιος από τους δύο γιους του ήταν ο στόχος.

Ο Νετανιάχου έκανε την καταγγελία για το φερόμενο ιρανικό σχέδιο εναντίον του γιου του κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στο Channel 14, ένα συντηρητικό ισραηλινό μέσο.

«Πρόκειται για μια απίστευτη υπόθεση. Το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο έναν από τους γιους μου. Το Ιράν προσπάθησε να τον δολοφονήσει… προσπάθησε να δολοφονήσει έναν από τους γιους μου», δήλωσε ο Νετανιάχου.

VIDEO | Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu claimed on Israel’s Channel 14 on Monday that Iran had tried to assassinate one of his sons, but gave no details about ​when the alleged plot took place, which son was targeted or how ‌close it came to being carried out. pic.twitter.com/McLij40Ved — The Cradle (@TheCradleMedia) August 25, 2026

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απαντούσε σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία μία από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ είχε αρνηθεί να παράσχει ομάδα προστασίας στον Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγό των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος δίνει «μάχη» με τον Νετανιάχου στις δημοσκοπήσεις για την πρωθυπουργία ενόψει των εκλογών. Ο Νετανιάχου εξέφρασε τη στήριξή του στην παροχή προστασίας στον Άιζενκοτ όλο το 24ωρο, λέγοντας ότι «δεν είναι πολυτέλεια». «Χωρίς αυτήν, οι Ιρανοί θα πετύχουν», είπε.

Ο Νετανιάχου έχει δύο γιους και μία κόρη. Οι δύο γιοι του, καθώς και η σύζυγός του, έλαβαν τον Ιούλιο αυξημένη προσωπική προστασία από τις ισραηλινές αρχές.

Ο μεγαλύτερος γιος του, Γιαΐρ, 35 ετών, περνά μεγάλα χρονικά διαστήματα στο Μαϊάμι από τις αρχές του 2024, προκαλώντας αντιδράσεις στο Ισραήλ λόγω του κόστους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι για την προστασία του.

Την ίδια ώρα, το Ιράν έχει υποσχεθεί εκδίκηση για τις δολοφονίες του Χαμενεΐ και μελών της οικογένειάς του.

Η καταγγελία του Νετανιάχου διατυπώθηκε τη Δευτέρα και έρχεται την ώρα που υποχωρεί στις δημοσκοπήσεις ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου, μετά τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ο πόλεμος ξεκίνησε με κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη, κατά την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, καθώς και τέσσερα μέλη της οικογένειάς του, μεταξύ των οποίων η κόρη του, Μποσρά, και η 14 μηνών εγγονή του, Ζαχρά.

Ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζταμπά, ανακηρύχθηκε νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν μία εβδομάδα μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ανέλαβε τη θέση, ωστόσο σε μήνυμά του που δημοσιεύθηκε με αφορμή τις τελετές κηδείας του πατέρα του δεσμεύτηκε να «εκδικηθεί το αίμα» του πρώην ανώτατου ηγέτη, σύμφωνα με το Al Jazeera.