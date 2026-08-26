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Οι μέρες της ΔΕΘ

Καλημέρα και καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Εδώ, σταθερά στην ιδιαίτερη καθημερινότητά μας, μετά από μια μικρή ανάπαυλα, όπως έπρεπε για να καθαρίσει το μυαλό. Οι ημέρες αυτές είναι της Διεθνούς Έκθεσης για όλα τα κόμματα καθώς προετοιμάζονται για την εμφάνιση των πολιτικών αρχηγών. Και όπως είναι λογικό το βάρος πέφτει όπως και οι προβολείς στον πρωθυπουργό και στις ανακοινώσεις που θα κάνει για τα οικονομικά μέτρα.

Οι συσκέψεις του Μητσοτάκη

Και επειδή ξεκίνησα με τον πρωθυπουργό, να αναφέρω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αρκετές συσκέψεις όπως πληροφορείται η στήλη για την ομιλία του στη ΔΕΘ και τις ανακοινώσεις που θα γίνουν. Καλή πηγή ανέφερε στη στήλη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χθες επικοινωνία με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για να οριστικοποιηθούν και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν.

Επέστρεψε ορεξάτος

Ο πρωθυπουργός, όπως μαθαίνω, έχει έρθει από τις ολιγοήμερες διακοπές του ορεξάτος μου έλεγε ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος χθες στην προσπάθειά μου να ανιχνεύσω το κλίμα που επικρατεί στις συσκέψεις που γίνονται ενόψει ΔΕΘ. Στις επίμονες ερωτήσεις μου για τις εξαγγελίες μου θύμισε ότι τη δεύτερη τετραετία οι επιχειρήσεις «δεν έχουν πάρει, έχουν δώσει μόνο» και συνεπώς αναμένονται σημαντικές παρεμβάσεις για την ενίσχυσή τους. Για τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά η γραμμή που θα ακολουθηθεί κεντρικά από την κυβέρνηση το επόμενο διάστημα είναι να μην τοποθετούνται, δεδομένου ότι δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Δηλαδή θα κλείνουν τη συζήτηση και δεν θα προχωρούν σε περαιτέρω σχολιασμό. Θυμηθείτε με. Στα τηλεοπτικά πάνελ οι κυβερνητικοί δεν θα λένε λέξη για Σαμαρά. Η εκτίμηση για τον Αλέξη Τσίπρα είναι ότι έχει πιάσει ταβάνι, ενώ θα θυμίζουν πιο συστηματικά τα πεπραγμένα επί των ημερών του.

Η δικαίωση του NewsBeast και οι εκλογές

Λόγω της ομιλίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, η στήλη οφείλει να υπενθυμίσει ότι πρώτη είχε επιμείνει πολλές φορές ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο – κόντρα σε όλα όσα διαβάζατε. Όπως καταλαβαίνετε, εκλογές δεν προβλέπονται και όλοι κινούνται πλέον με ορίζοντα είτε την Άνοιξη του 2027, είτε το τέλος κυριολεκτικά της τετραετίας, λίγο πριν αναλάβει η Ελλάδα την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η άνοδος των υπουργών

Εκτός όμως από τις συσκέψεις του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου για τη ΔΕΘ, υπάρχει και ένα μεγάλο πρόγραμμα περιοδειών υπουργών, αναπληρωτών και υφυπουργών όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά ευρύτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Με αφορμή την Έκθεση, θα ανέβουν πολλά μέλη του υπουργικού συμβουλίου καθώς στόχος της ΝΔ είναι να αλλάξει, όσο μπορεί, το κλίμα σε πολλούς νομούς όπου υπάρχει σημαντική πτώση των ποσοστών της.

Η προετοιμασία των ψηφοδελτίων

Σας έγραψα πριν ότι οι εκλογές πάνε πίσω αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάει η προεκλογική προετοιμασία της ΝΔ. Ακριβώς το αντίθετο καθώς θα έχουμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Μαθαίνω λοιπόν ότι με την εποπτεία του γραμματέα του κόμματος Κωνσταντίνου Κυρανάκη αλλά και την άμεση εμπλοκή του Θανάση Νέζη, στενού συνεργάτη του Κυριάκο Μητσοτάκη, προετοιμάζονται οι γαλάζιες λίστες και με πρόσωπα νέα και άφθαρτα.

Ο Καραχάλιος και η Ανατολική Αττική

Αρκετοί θα διαβάσατε ή θα είδατε το ποστάρισμα του Νίκου Καραχάλιου με τον Αντώνη Σαμαρά που ήταν προϊόν φωτομοντάζ. Αυτό είχε ως συνέπεια να τοποθετήσουν τον πρώτο ήδη στο επιτελείο του υπό ίδρυση κόμματος του πρώην πρωθυπουργού. Βέβαια ο Καραχάλιος είχε πάντα εξαιρετικές σχέσεις με τον Σαμαρά και διέψευσε τις ερμηνείες διαφόρων. Βέβαια απέχει αρκετά η ένταξη ως στέλεχος, με την υποψηφιότητα – και ο νοών νοείτω. Σας το λέω αυτό με βεβαιότητα γιατί ο επικοινωνιολόγος βλέπει με καλό μάτι την υποψηφιότητα του στην Ανατολική Αττική με τον πολιτικό φορέα του Αντώνη Σαμαρά χωρίς όμως να έχουν γίνει συζητήσεις. Θα το ήθελε βέβαια, εάν και εφόσον δεν θα ήταν υποψήφιος ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή, ο Γιώργος Βλάχος. Μπορεί να του προσάψεις αρκετά του γνωστού επικοινωνιολόγου αλλά όχι δεν τιμάει ή δεν σέβεται τις φιλίες του στην πολιτική του σταδιοδρομία. Από την άλλη ο Γιώργος Βλάχος μπορεί να ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό αλλά δεν έχει καμία διάθεση να αφήσει την Νέα Δημοκρατία με συνέπεια να θέλει να είναι ξανά υποψήφιος στην Ανατολική Αττική. Βέβαια δεν έχουμε βάλει το κερασάκι στην τούρτα, το οποίο είναι η άποψη του Αντώνη Σαμαρά για την ένταξη του Καραχάλιου στα ψηφοδέλτια του κόμματός του.

Η επιστροφή του Τσίπρα

Να πάω όμως και στον Αλέξη Τσίπρα που έμαθα ότι επέστρεψε από τις διακοπές του και ετοιμάζεται και αυτός για την παρουσία του στη ΔΕΘ και μάλιστα νωρίτερα από τον πρωθυπουργό, μια κίνηση που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης. Ο πρώην πρωθυπουργός θα πάει στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου –η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι το βράδυ της 5ης Σεπτεμβρίου- όπου θα ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Και μου είπαν ότι θα είναι μαζί του και πολλά νέα στελέχη, αλλά από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτήθηκαν και δεν παρέδωσαν την έδρα μην περιμένετε να δείτε πολλούς.

Η Γεροβασίλη δίπλα στον Τσίπρα

Στη Θεσσαλονίκη, όμως, στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα θα είναι η Όλγα Γεροβασίλη που παραιτήθηκε την Δευτέρα από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αλλά την έδρα δεν την παρέδωσε. Η πρώην υπουργός που δεν θα είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής -άρα θα γίνουν τις επόμενες ημέρες και εκλογές για τον πέμπτο αντιπρόεδρο- θα παραμείνει ανεξάρτητη αλλά ουσιαστικά θα στηρίζει την ΕΛΑΣ. Αυτό το ξέρουν και οι πέτρες στην Άρτα όπου θα είναι και πάλι υποψήφια, ενώ η στήλη που είναι πανταχού παρούσα την έχει δει ουκ ολίγες φορές τους τελευταίους μήνες, αν και ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να βγαίνει από το γραφείο του Τσίπρα επί της Λεωφόρου Αμαλίας.

Σε αναζήτηση νέου αντιπροέδρου

Μετά και την επίσημη ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, άνοιξε ο δρόμος για την αναζήτηση νέου αντιπροέδρου της Βουλής. Σήμερα ξεκινούν οι εργασίες μετά τη θερινή παύση και μεταξύ των θεμάτων θα συζητηθεί και η εκλογή του 5ου αντιπροέδρου, ο οποίος/α θα προέρχεται από τη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, επικρατέστεροι είναι ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Γιάννης Αμανατίδης, με τον πρώτο να έχει περισσότερες πιθανότητες. Τις επόμενες ημέρες θα οριστεί η σχετική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, ενώ εκτός απροόπτου σήμερα το πρωί θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. με τη Ρένα Δούρου να δίνει τον τόνο, μοιράζοντας τους νέους ρόλους.

Ψάχνουν σύνθημα στο ΠΑΣΟΚ

Και να πάω στο ΠΑΣΟΚ όπου και εκεί γίνονται πολλές συσκέψεις για να είναι έτοιμοι για την άνοδο του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, το Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου, ενώ θα προηγηθεί και η μεγάλη εκδήλωση του κόμματος στην Κρήτη για την επέτειο ίδρυσης την 3η Σεπτεμβρίου. Επίσης βάρος δίνει το ΠΑΣΟΚ και στην αυριανή μεγάλη εκδήλωση που ετοιμάζει για το ιδιωτικό χρέος, θέμα που «καίει» περίπου 3 εκατ. πολίτες. Στο ΠΑΣΟΚ μου λένε ότι αναζητούν εκείνο το σύνθημα και το αφήγημα που θα κάνει τη διαφορά φέτος σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ.

Το σενάριο για επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα

Θα επιστρέψω στα κυβερνητικά για να σας πω ότι καλή πηγή μου μετέφερε με επιφύλαξη, ότι ετοιμάζεται επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η επικείμενη έλευση του Ρούμπιο στην Ελλάδα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για το Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο Εξωτερικών μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και τη στάση της Τουρκίας με τις συνεχείς προκλήσεις της.

Η πρέσβης του Ισραήλ στο Πεντάγωνο

Μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση έγινε χθες στο Πεντάγωνο καθώς ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Δημήτρης Χούπης συναντήθηκε με τη νέα πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι. Κατά τη διάρκειά της, συζητήθηκε η «ισχυρή και στρατηγική αμυντική συνεργασία» των δύο χωρών, αλλά και «αμοιβαία εμπιστοσύνη, τα κοινά συμφέροντα και η κοινή δέσμευση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα» στην περιοχή. «Η Ελλάδα είναι πραγματικός φίλος και στρατηγικός σύμμαχος» είπε η πρέσβης που έκανε και σχετική ανάρτηση που ξεκινούσε ως εξής: «Φίλοι, εταίροι, σύμμαχοι». Για την ιστορία στα μέσα του μήνα ο Δ. Χούπης είχε επισκεφθεί το Ισραήλ, όπου συναντήθηκε με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας (IDF), Αντιστράτηγο Eyal ZAMIR και άλλους αξιωματούχους. Η αναφορά γίνεται διότι μαθαίνω πως θα ενισχυθεί περαιτέρω η αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ.

Η μεγάλη ευκαιρία για τους Έλληνες εφοπλιστές

Το πάρτι στη second hand αγορά των πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιών VLCC συνεχίζεται και οι Έλληνες εφοπλιστές αποδεικνύονται για μία ακόμη φορά γρήγοροι στο να «κλειδώνουν» υπεραξίες όταν οι τιμές φτάνουν σε επίπεδα που δύσκολα αγνοούνται. Στο επίκεντρο βρίσκεται αυτή την περίοδο η αραβική εταιρεία ADNOC Logistics & Services, η οποία αναζητά αγορές μεγάλων δεξαμενόπλοιων, πληρώνοντας σε αρκετές περιπτώσεις σημαντικό premium σε σχέση με τις αποτιμήσεις της αγοράς. Στις αρχές Αυγούστου ανακοίνωσε την απόκτηση έξι VLCC και πέντε VLGC έναντι συνολικά περίπου 1,3 δισ. δολαρίων, ανεβάζοντας τον στόλο της στα 14 VLCC. Από εκείνους που εκμεταλλεύτηκαν τη συγκυρία από ελληνικής πλευράς είναι η Olympic Shipping and Management του Ιδρύματος Ωνάση. Το VLCC Olympic Leopard, κατασκευής 2011 και χωρητικότητας περίπου 319.000 dwt, πέρασε στην ADNOC έναντι περίπου 115 εκατ. δολαρίων και μετονομάστηκε σε Al Yahr. Η τιμή θεωρείται εξαιρετικά υψηλή για πλοίο 15ετίας, καθώς αντίστοιχα VLCC αποτιμώνταν στην αγορά κοντά στα 97-100 εκατ. δολάρια. Η ιστορία, όμως, δεν τελειώνει εδώ. Στην αγορά κυκλοφορούν πληροφορίες για νέες κινήσεις από τη Thenamaris του Ντίνου Μαρτίνου. Brokers αναφέρουν ότι το Seaking, δεξαμενόπλοιο περίπου 319.000 dwt κατασκευής 2013 στη Hyundai Heavy Industries, έχει αλλάξει χέρια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δημοσιοποιηθεί τίμημα. Παράλληλα, στην ίδια περίοδο η αγορά έχει συνδέσει και άλλο VLCC της Thenamaris με το αγοραστικό κύμα της ADNOC. Η εξήγηση πίσω από αυτή την έντονη κινητικότητα βρίσκεται στην ίδια την αγορά. Οι αξίες των VLCC έχουν εκτοξευθεί, καθώς η περιορισμένη διαθεσιμότητα σύγχρονων πλοίων συναντά αυξημένη ζήτηση, ενώ η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ έχει κάνει την εξασφάλιση ιδιόκτητης χωρητικότητας ακόμη πιο κρίσιμη για την ADNOC. Η εταιρεία των Εμιράτων θέλει να έχει πλοία διαθέσιμα για τα δικά της φορτία και αυτό την οδηγεί να πληρώνει τιμές που για έναν καθαρά εμπορικό αγοραστή θα θεωρούνταν δύσκολες.

Τι συμβαίνει με τον διαγωνισμό των 435 εκατ. για το Θεαγένειο

Νέα τροπή παίρνει ο διαγωνισμός για το μεγάλο ΣΔΙΤ του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», καθώς το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση ακύρωσης της ΕΚΤΕΡ και άνοιξε εκ νέου τον δρόμο για τη συνέχεια της διαδικασίας. Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 435 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, θεωρείται από τα πιο σημαντικά υπό ωρίμανση ΣΔΙΤ στον χώρο της Υγείας. Στη διεκδίκηση παραμένουν τρία ισχυρά σχήματα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Άβαξ η κοινοπραξία της Aktor και της Metlen, τα οποία περνούν πλέον στο κρίσιμο στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου. Εκεί θα κλειδώσουν οι τεχνικοί και χρηματοοικονομικοί όροι πριν από τις δεσμευτικές προσφορές για να μπει σε τελική φάση υλοποίησης το έργο.

Λίγες ημέρες πριν την εξαγορά Goody’s, Everest, Flocafé

Στην τελική ευθεία, και σύμφωνα με πληροφορίες μου και μάλιστα με απόσταση πλέον λίγων μόνο ημερών από τις οριστικές υπογραφές, βρίσκεται η εξαγορά του κλάδου εστίασης της Vivartia από την πλευρά του Καναδού επενδυτή Πρεμ Γουάτσα και της Fairfax. Το deal αφορά ένα από τα ισχυρότερα χαρτοφυλάκια οργανωμένης εστίασης στην Ελλάδα, με σήματα όπως Goody’s Burger House, Everest, Flocafé, La Pasteria και Jackaroo, και εκτιμάται ότι θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες συναλλαγές της χρονιάς στον ευρύτερο κλάδο τροφίμων και εστίασης. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της CVC και της πλευράς Γουάτσα έχουν, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τη διαδικασία, περάσει πλέον στο τελικό στάδιο, με τις βασικές εμπορικές και οικονομικές παραμέτρους να έχουν ουσιαστικά κλειδώσει. Αυτό που απομένει αφορά τις τελευταίες νομικές και τεχνικές λεπτομέρειες πριν πέσουν οι υπογραφές.

Ποιοι μπήκαν στον χάρτη της ελληνικής λιανικής

Νέο γύρο αφίξεων και επεκτάσεων πληροφορούμαι ότι καταγράφει το ελληνικό λιανεμπόριο, με διεθνή εμπορικά να αναζητούν πλέον όχι απλώς παρουσία, αλλά θέσεις πρώτης γραμμής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στις κινήσεις που ξεχωρίζουν στο δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς είναι το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος της New Yorker στη Σταδίου, η είσοδος της Lululemon σε Μαρούσι και Βουκουρεστίου, αλλά και η νέα μεγάλη μονάδα της Poltronesofà στον Άλιμο. Την ίδια στιγμή, COS και ARKET συνεχίζουν να αναζητούν νέα σημεία, ενώ η Mohito ενισχύεται στη Θεσσαλονίκη. Στο παιχνίδι παραμένουν επίσης Foot Locker, JD Sports και Pandora, με σχέδια περαιτέρω ανάπτυξης. Παράλληλα, η αγορά αποκτά περισσότερο lifestyle χαρακτήρα, καθώς Burger King και Joe & The Juice διευρύνουν το δίκτυό τους, ενώ η άφιξη του Barry’s Gym δείχνει ότι το λιανεμπόριο μετατοπίζεται όλο και περισσότερο προς την εμπειρία, την καλοζωία και τη σύνδεση αγορών με ψυχαγωγία.

Πόσοι Έλληνες έβαλαν supercar στο γκαράζ τους

Μπορεί η αγορά των καινούργιων αυτοκινήτων να πάτησε φρένο τον Ιούλιο, όμως στα πολύ ακριβά γκαράζ εξακολουθούν να γίνονται αγορές. Από τα στοιχεία που έχω μπροστά μου και διαβάζω με προσοχή προκύπτει ότι μέσα σε έναν μήνα ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά εφτά καινούργια αυτοκίνητα από έξι από τις πιο περιζήτητες μάρκες του κόσμου. Την πρωτιά πήρε η Maserati με 4 νέες ταξινομήσεις, ενώ από μία καινούργια Lamborghini, Ferrari και Bentley πέρασε στους ελληνικούς δρόμους. Αντίθετα, Jaguar και Lotus δεν κατέγραψαν καμία νέα ταξινόμηση τον Ιούλιο. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα στο επτάμηνο. Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο έχουν ταξινομηθεί 13 Maserati, 5 Lamborghini, 5 Ferrari, 4 Bentley, 2 Jaguar και 1 Lotus, δηλαδή συνολικά 30 καινούργια αυτοκίνητα των συγκεκριμένων σημάτων.

Ο Μασούτης πάνω από Lidl

Μία «ζουμερή» ανατροπή μαθαίνω ότι καταγράφεται στον χάρτη των σούπερ μάρκετ και αποτυπώνει, σύμφωνα με πληροφορίες μου, η έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την εξαγορά της αλυσίδας Κρητικός από τον Μασούτη. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Μασούτης περνά στη δεύτερη θέση της ελληνικής αγοράς, πίσω από τον Σκλαβενίτη, αφήνοντας πλέον τρίτη τη Lidl. Η εξέλιξη αυτή έχει ισχυρό συμβολισμό, καθώς ο Μασούτης καταφέρνει μέσω μίας μεγάλης εξαγοράς να αλλάξει κατηγορία μεγέθους και να ενισχύσει θεαματικά το αποτύπωμά της σε τζίρο, δίκτυο και γεωγραφική κάλυψη. Ωστόσο, το πραγματικά κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος βρίσκεται σήμερα στη δεύτερη θέση, αλλά ποιος θα μπορέσει να τη διατηρήσει. Και εδώ η σύγκριση με τη Lidl αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η γερμανική αλυσίδα συνεχίζει να μεγαλώνει οργανικά, χωρίς να στηρίζεται σε εξαγορές, αυξάνοντας σταθερά τον τζίρο της και επεκτείνοντας το δίκτυο και την παρουσία της στην ελληνική αγορά. Για τον Μασούτη, η πρόκληση της επόμενης ημέρας είναι διπλή. Αφενός να απορροφήσει ομαλά τον Κρητικό και να αξιοποιήσει τις συνέργειες του νέου σχήματος. Αφετέρου να μετατρέψει το μέγεθος που απέκτησε μέσω εξαγοράς σε σταθερή οργανική ανάπτυξη. Διότι η δεύτερη θέση κερδήθηκε με μία μεγάλη κίνηση. Το αν θα παραμείνει στα χέρια της Μασούτης θα κριθεί πλέον στο ταμείο, στις πωλήσεις ανά κατάστημα και στην ικανότητα του νέου ομίλου να τρέξει ταχύτερα από έναν ανταγωνιστή που μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο χωρίς εξαγορές.