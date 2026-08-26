Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 26 Αυγούστου στην εθνική οδό Ηρακλείου-Μοιρών, στο ύψος περίπου του χωριού Βενεράτο.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν επίσης η συνοδηγός του αγροτικού οχήματος και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ τα αίτια πρόκλησης του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.