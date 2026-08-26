Μουμιοποιημένη σε υπόγειο διαμέρισμα της Λάρισας βρέθηκε μία 60χρονη γυναίκα, το πτώμα της οποίας φέρεται να ήταν εκεί για τουλάχιστον έναν χρόνο.

Η τραγική υπόθεση αποκαλύφθηκε τυχαία μετά την αγοραπωλησία του υπόγειου διαμερίσματος που βρίσκεται στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου επί της 28ης Οκτωβρίου.

Η 60χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο δάπεδο, ενώ δίπλα της υπήρχε μια τσάντα που μεταξύ άλλων περιείχε μια αστυνομική ταυτότητα και με βάση αυτή από αστυνομικούς του Α.Τ. Λάρισας αναζητήθηκαν πιθανοί συγγενείς, ενώ μετά τη λήψη γενετικού υλικού τα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. θα προχωρήσουν στην ταυτοποίηση των στοιχείων.

Οι εξετάσεις, μετά και την αποστολή δειγμάτων χθες, αναμένεται να ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες και μέχρι τότε η σορός θα παραμένει στο νεκροτομείο.

Ο θάνατος της οφείλεται σε παθολογικά αίτια, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση – εκτιμάται πως επήλθε τουλάχιστον πριν από έναν χρόνο, ενώ για λόγους που εξετάζονται από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, η σορός αντί να βρεθεί σε κατάσταση σήψης, βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης, και αυτό είναι κάτι που καταγράφεται για πρώτη φορά στα τοπικά ιατροδικαστικά χρονικά.

Το γεγονός, επίσης, ότι από τον θάνατο η σορός δεν βρέθηκε σε κατάσταση σήψης είχε ως αποτέλεσμα να μην εντοπισθεί το πτώμα νωρίτερα λόγω της δυσοσμίας, όπως είναι γνωστό από σε άλλες περιπτώσεις, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Η σορός εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Α.Τ. Λάρισας το πρωί της 19ης Αυγούστου, όταν κλήθηκαν να ανοίξουν το κλειστό διαμέρισμα μετά από την αγορά του και με δεδομένο ότι ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ζει σε άλλη πόλη.

Όπως επισημαίνει το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Ελευθερία, με αφορμή την καθυστέρηση στην καταβολή κάποιων ενοικίων ο αρχικός ιδιοκτήτης του διαμερίσματος λέγεται πως συνομίλησε με τη θανούσα ζητώντας της να εγκαταλείψει το διαμέρισμα και έτσι δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το υπόγειο ήταν άδειο και θα μπορούσε να πωληθεί.