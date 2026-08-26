Μεταγραφικό ντεμαράζ ετοιμάζει ο Ολυμπιακός και είναι έτοιμος να κάνει τη μεταγραφή του καλοκαιριού και να φέρει τον Γκουστάβο Πουέρτα στην Ελλάδα, προσφέροντας τα 16.000.000 ευρώ της ρήτρας του!

Εδώ και πολύ καιρό οι Πειραιώτες έχουν «κυκλώσει» το όνομα του Πουέρτα ως η ιδανικότερη επιλογή για την ενίσχυσή τους στη μεσαία γραμμή, ανεβάζοντας επίπεδο την ομάδα του Πειραιά.

Οι Πειραιώτες όμως δεν σταματούν εκεί, γιατί βρίσκονται σε επίσημες διαπραγματεύσεις και με τη Γουέστ Χαμ για τον Έντσο Άλβαρες, ώστε να τον αποκτήσουν.

Όσον αφορά τη θέση του εξτρέμ, παραμένει στη λίστα ο Ρούμπεν Βάργκας, αλλά όπως αναφέρουν πληροφορίες, υπάρχουν και άλλα ονόματα στη λίστα των Πειραιωτών, αφού η Σεβίλλη δεν κάνει πίσω στις απαιτήσεις της

Οι εξελίξεις στα μεταγραφικά των ερυθρολεύκων είναι ραγδαίες, αφού ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει και ένα top δεξί μπακ.