Τον αρχηγό της Γουότφορντ, Ιμράν Λούζα, ντύνει στα πράσινα ο Παναθηναϊκός, αφού ήρθε σε συμφωνία με την αγγλικά ομάδα για τον Μαροκινό μέσο.

Ο Λούζα αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα βάλει στη συνέχεια την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριών ετών με οψιόν για ακόμη έναν χρόνο (3+1).

Ο 27χρονος Μαροκινός διαθέτει σημαντικές παραστάσεις, διεθνή εμπειρία και μέχρι σήμερα είχε κομβικό ρόλο στη Γουότφορντ, της οποίας μάλιστα ήταν και αρχηγός.