Τραγικό θάνατο βρήκε η 17χρονη, Ελευθερία, στο τροχαίο που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (24/8), όταν ο 19χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να καρφωθεί σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και να σκοτωθεί η νεαρή κοπέλα που επέβαινε μέσα στο κόκκινο τζιπ.

Η παρέα των 5 ατόμων έζησε ένα εφιαλτικό βράδυ, με τη 17χρονη να χάνει σχεδόν ακαριαία τη ζωή της, ενώ άλλοι τρεις φίλοι της διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Περισσότερο βαριά τραυματισμένη είναι μία άλλη 17χρονη, ο πατέρας της οποίας μίλησε στον ΑΝΤ1 για το φριχτό δυστύχημα.

«Στη ΜΕΘ είναι ακόμα, έχει χτυπήσει στομάχι και θώρακα», είπε αρχικά ο πατέρας, συμπληρώνοντας πως το κορίτσι «είναι πολυτραυματίας, έχει χτυπήσει πάρα πολύ, έχει κατάγματα πολλά. Φοβούνται για το στομάχι και τον πνεύμονα, έχει σπάσει πλευρά, έχει σπάσει ισχίο».

Όπως είπε, οι νεαροί, «είχαν πάει στην πλατεία, δεν είναι ότι είχαν πάει για διασκέδαση. Και μετά την πλατεία είπαν “πάμε μια τελευταία βόλτα, να πάμε τον φίλο μας εκεί που μένει και να γυρίσουμε”. Έτσι μπήκε μέσα. Ήταν κι ένα περιπολικό από πίσω ευτυχώς και ειδοποίησε αμέσως».

Ο Παναγιώτης Μαδιάς, πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων, ανέφερε από την πλευρά του: «Θα πρέπει να επισημάνω κάτι που μόλις διαπίστωσα, κάνοντας μία διαδρομή πίσω στα 1,5 με 2 χιλιόμετρα και μπροστά μου πάλι στα δύο χιλιόμετρα. Στα δεξιά, πάνω στο πεζοδρόμιο, ο μοναδικός στύλος που υπάρχει είναι λες και τον έβαλε σημάδι ο οδηγός του αυτοκινήτου. Έπεσε στον μοναδικό στύλο που υπάρχει σε απόσταση γύρω στα 4 χιλιόμετρα».

Ο ίδιος, ως προς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο, έκανε λόγο για «οδήγηση μετά περισπασμών, άρα οδήγηση με την απόσπαση προσοχής κατά την αντίληψή μου, ερμηνεύοντας τα ίχνη που βλέπουμε».

Ο οδηγός «είχε απόσταση πάνω από 30 μέτρα να αντιδράσει μέσω διορθωτικού ελιγμού προς τα αριστερά. Ούτε αυτό συνέβη», είπε ακόμη.

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Τρίτης 25/8, στη λεωφόρο Φυλής, στο ρεύμα από τη Χασιά προς τα Άνω Λιόσια.

Το Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε μια παρέα πέντε νεαρών, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του.

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο, προκαλώντας ζημιές στο πεζοδρόμιο, και στη συνέχεια ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία, καταλήγοντας πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια, ώστε η κολόνα λύγισε και ουσιαστικά κατέρρευσε.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση, τμήματα του οχήματος εκτινάχθηκαν σε απόσταση αρκετών μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης, ενώ το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές.

Στο σημείο άμεσα έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν επιβάτες από το κατεστραμμένο όχημα, ενώ επίσης κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Συνολικά, πέντε άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Για τη 17χρονη, ωστόσο, ήταν ήδη αργά, καθώς υπέκυψε στα τραύματά της.