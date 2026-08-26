Τα έξοδα της κηδείας του Δημήτρη Κόκοτα αναλαμβάνει ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, όπως ανακοινώθηκε. Ο αγαπημένος τραγουδιστής πέθανε την Τρίτη 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών.

Ο τραγουδιστής είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος Αγίας Βαρβάρας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας συνεδρίασε εκτάκτως το απόγευμα της ίδιας ημέρας για την έγκριση ψηφίσματος για τον θάνατό του.

Ομόφωνα αποφασίστηκε η τήρηση ενός λεπτού σιγής, καθώς και η εξόδιος ακολουθία να πραγματοποιηθεί με δαπάνη του δήμου, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η σημαία του δήμου να κυματίζει μεσίστια μέχρι την ημέρα της ταφής του, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο, με επικεφαλής τον πρόεδρό του και τον δήμαρχο, θα παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία.

Η ανακοίνωση αναφέρει πως αποφασίστηκε και η κατάθεση στεφανιού.

Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε την καθιέρωση μίας από τις ετήσιες υποτροφίες του Ωδείου του δήμου στο όνομα του Δημήτρη Κόκοτα, αλλά και την ονοματοδοσία της αίθουσας εκδηλώσεων του Ωδείου, στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης», στη μνήμη του.

Τέλος, αποφασίστηκε η αναβολή των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Σεπτεμβρίου για ευθετότερο χρόνο, οπωσδήποτε μετά το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνό του.