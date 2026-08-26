Ο Σεπτέμβριος μπαίνει με τον πιο δυναμικό, αλλά και μελωδικό ρυθμό, αποδεικνύοντας ότι το καλοκαίρι στην Αθήνα δεν τελειώνει ποτέ. Οι φθινοπωρινές νύχτες μας γεμίζουν με μελωδίες, ένταση και μοναδικές συναυλιακές εμπειρίες, καθώς η σκηνή παίρνει «φωτιά» από μεγάλα εγχώρια και διεθνή ονόματα.

Δείτε παρακάτω όλα όσα θα μας ξεσηκώσουν όλο τον Σεπτέμβριο στην πόλη: από φεστιβάλ μέχρι πολυαναμενόμενες συναυλίες.

Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης & Βιολέτα Ίκαρη / Φεστιβάλ Ρεματιάς, Χαλάνδρι (9/9)

Η μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία, Ρίζες και Ρεύματα που αγαπήθηκε από το κοινό, όπου κι αν παρουσιάστηκε αυτό το καλοκαίρι, ολοκληρώνεται στο Χαλάνδρι, στο Φεστιβάλ Ρεματιάς, την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου. Το μουσικό ταξίδι του Γιώργου Νικηφόρου Ζερβάκη και της Βιολέτας Ίκαρη ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου και συνεχίστηκε με στάσεις – συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας εκρηκτικές βραδιές γεμάτες μουσική και συναίσθημα. Σε κάθε εμφάνιση το κοινό παρασύρθηκε από τους δύο μοναδικούς καλλιτέχνες, τραγούδησε και χόρεψε αποδεικνύοντας ότι αυτή η σύμπραξη ήταν αυτό που χρειαζόμασταν το φετινό καλοκαίρι.

Γ.Ν. Ζερβάκης & Βιολέτα Ίκαρη

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026

Φεστιβάλ Ρεματιάς, Χαλάνδρι

Ώρα έναρξης 20:30

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Χατζηφραγκέτα the band / Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (10/9)

Οι Χατζηφραγκέτα ανεβαίνουν στη σκηνή της Τεχνόπολης, σε full band σύνθεση για μια μεγάλη συναυλία. Με χαρακτηριστικές μελωδίες, αγαπημένα τραγούδια και ύφος που τους ξεχωρίζει, υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ενέργεια. Ένα live που δεν πρέπει να χάσετε.

Χατζηφραγκέτα the band

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση: more.com

ELENI Live / Στοά Culture (11/9)

Η ELENI, δημιουργός και ερμηνεύτρια, ανεβαίνει στη σκηνή της Στοά Culture με ένα ακουστικό κουαρτέτο, παρουσιάζοντας ένα μουσικό ταξίδι ανάμεσα σε διαχρονικά jazz classics, ήχους της Λατινικής Αμερικής και αγαπημένα ελληνικά παραδοσιακά και έντεχνα τραγούδια. Με αφορμή την παρουσίαση του πρόσφατου δίσκου της «Ξανά», που κυκλοφόρησε από τη Minos EMI, θα μοιραστεί μια προσωπική όψη σε αγαπημένες μελωδίες και θα μας προϊδεάσει για τον επερχόμενο δίσκο της με τίτλο «Cielo», τιμώντας συνθέτες από την Αργεντινή, την Κούβα, το Μεξικό, την Βραζιλία, κ.α. Η ELENI εμφανίζεται στη φωνή και τα κρουστά, με καλεσμένους τους διεθνώς αναγνωρισμένους κιθαρίστες Dario Baroso (Βαρκελώνη) και Gilad Barakan (Νέα Υόρκη), τον Λάμπρο Παπανικολάου στο κοντραμπάσο και τον Jason Wastor στα τύμπανα.

ELENI Live

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026

Στοά Culture

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση: more.com

Off The Hook Festival 2026 / ΟΑΚΑ Athens Olympic Complex (11/9)

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2026, το ΟΑΚΑ μεταμορφώνεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης της rap κουλτούρας, με το Off The Hook να αφήνει πίσω του ό,τι ήξερες μέχρι σήμερα και να παρουσιάζει τη νέα, δυνατότερη εκδοχή του. Το line-up της φετινής edition είναι πιο φρέσκο από ποτέ, με headliner τον Skepta, ένα από τα μεγαλυτερα ονόματα που έχουν περάσει ποτέ από το φεστιβάλ.

Οι Toquel, Εθισμός, Vlospa, Gxhan και Lunar, όλοι artists με αξιοσημείωτη αισθητική και milestones, θα εκπροσωπήσουν φέτος επάξια την εγχώρια σκηνή. Ακολουθώντας τον ήχο και την αισθητική της νέας εποχής, το Off The Hook Festival επιστρέφει με ένα line up που – δίχως άλλο- θα σηματοδοτήσει το επόμενο κεφάλαιο του θεσμού. Το ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει μια βραδιά που θα ξεφύγει από τα συνηθισμένα festival standards, με σκοπό να αποτυπώσει τη νέα ταυτότητα του απόλυτου rap φεστιβάλ που αγαπήσαμε όλα αυτά τα χρόνια: πιο immersive και πιο κοντά στον παλμό της παγκόσμιας σκηνής παρά ποτέ.

Off The Hook Festival 2026

Skepta (UΚ)

Toquel

Εθισμός

Vlospa

Gxhan

Lunar

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026

ΟΑΚΑ Athens Olympic Complex

Ώρα έναρξης: 19:00

Προπώληση: more.com

Μαρίνα Σπανού live / Θέατρο Βράχων (12/9)

Η Μαρίνα Σπανού, μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες, επιστρέφει στην Αθήνα και δίνει ραντεβού με το κοινό της στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μέρκουρη για μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, έρωτα και όλες εκείνες τις ιστορίες που βρίσκουν πάντα τον δρόμο τους μέσα από τη μουσική.

Με τις αποσκευές της γεμάτες εικόνες, ταξίδια και καλοκαίρι, η Μαρίνα Σπανού ανεβαίνει στη σκηνή και μας προσκαλεί να τραγουδήσουμε μαζί της, να ονειρευτούμε και να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι με τον πιο όμορφο τρόπο.

Μαρίνα Σπανού Live

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026

Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση: more.com

Ιουλία Καραπατάκη / Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού (14/9)

Η Ιουλία Καραπατάκη μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες σε θέατρα, νησιά και φεστιβάλ, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού για ένα μεγάλο live! Δίπλα της και γύρω της μια δεμένη μουσική παρέα, που συμβάλλει με την ενέργεια και το αστείρευτο κέφι της στην ατμόσφαιρα κάθε συναυλίας! Το πρόγραμμα τα περιλαμβάνει όλα: τα νέα της τραγούδια που κυκλοφόρησαν μέσα στη χρονιά και πολλά από το κλασικό ρεπερτόριο που αγαπάει!

Ιουλία Καραπατάκη

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση: more.com

Γιάννης Κότσιρας / Βεάκειο Θέατρο Πειραιά (14 & 15/9)

Ο αγαπημένος ερμηνευτής και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς και συνεργάτες του Γιάννη Κότσιρα, δίνουν ραντεβού στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, για δύο μοναδικές βραδιές που έγιναν sold out! Στη σκηνή μαζί του θα είναι στις 14 Σεπτεμβρίου η Ευανθία Ρεμπούτσικα, και στις 15 Σεπτεμβρίου ο Αντώνης Μιτζέλος.

Γιάννης Κότσιρας

Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου / Guest: Ευανθία Ρεμπούτσικα

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου / Guest: Αντώνης Μιτζέλος

Ώρα έναρξης: 21:00

Νατάσσα Μποφίλιου – Θέμης Καραμουρατίδης – Γεράσιμος Ευαγγελάτος / Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη (18 & 19/9)

Το «Μέτρημα» είναι μια μουσική παράσταση της Νατάσσας Μποφίλιου, του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, γεννημένη σε μια στιγμή μετάβασης. Είκοσι χρόνια κοινής διαδρομής, ένας κύκλος που έκλεισε με το «Κάτι καίγεται» και ένα καινούργιο κεφάλαιο που ανοίγει με το «Όλα τέλεια» που κυκλοφόρησε στις 12 Ιουνίου από νέο δισκογραφικό label «CUT», γίνονται η αφορμή για ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών, από τον πυρήνα του ρεπερτορίου τους μέχρι τα πρώτα ίχνη όσων έρχονται, σε μια παράσταση απλή στη μορφή της και ουσιαστική στο αποτύπωμά της.

Νατάσσα Μποφίλιου

Θέμης Καραμουρατίδης – Ενορχηστρώσεις

Γεράσιμος Ευαγγελάτος – Επιμέλεια προγράμματος

Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη

Παρασκευή 18 & Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Οι πόρτες ανοίγουν: 19:30

Προπώληση: ticketservices.gr

Γιάννης Χαρούλης / Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού (15/9)

Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες και στάσεις σε όλη την Ελλάδα, ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα για τη μεγάλη συναυλία του στο Θέατρο Λυκαβηττού. Με μουσικές που μας σημάδεψαν, ξεχωριστές στιγμές από τη δισκογραφία του, αλλά και νέα τραγούδια που ετοιμάζει με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου.

Γιάννης Χαρούλης

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση: more.com

Σωκράτης Μάλαμας / Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας (21 & 22/9)

O Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και τη μπάντα του έρχονται στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας για δύο μεγάλες συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν.

Σωκράτης Μάλαμας

Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Δευτέρα 21 & Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση: more.com

Αλκίνοος Ιωαννίδης / Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού (21/9)

Έξι χρόνια μετά την επανένωση της ιστορικής μπάντας του Αλκίνοου Ιωαννίδη, η οποία αποτέλεσε ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός, η πορεία συνεχίζεται. Είκοσι έξι χρόνια μετά τις πρώτες τους κοινές εμφανίσεις και της ηχογράφησης του live album ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ, οι σπουδαίοι μουσικοί επιστρέφουν στη σκηνή για μια μοναδική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργικότητα, συγκίνηση και ενέργεια. Ένα πρόγραμμα γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια, απρόσμενες διασκευές, αυτοσχεδιασμό και επικοινωνία.

Αλκίνοος Ιωαννίδης

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα Έναρξης: 21:00

Προπώληση: more.com

Κώστας Τριανταφυλλίδης / Βεάκειο Θέατρο Πειραιά (23/9)

Μετά τις χειμερινές παραστάσεις που γνώρισαν θερμή υποδοχή από το κοινό στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό & την πετυχημένη καλοκαιρινή του εμφάνιση κάτω από τον αττικό, καλοκαιρινό ουρανό, στο Κηποθέατρο Παπάγου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης επιστρέφει με τη μουσική παράσταση «Ένα όνειρο, μια ιστορία». Το αγαπημένο αυτό μουσικό ταξίδι συνεχίζεται την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, όπου το κοινό θα απολαύσει ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ φωνής και πιάνου από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, έναν τραγουδιστή με σπάνιο ερμηνευτικό χάρισμα που έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια την αγάπη του κοινού. Στο πλευρό του, στο πιάνο, ο σπουδαίος Νεοκλής Νεοφυτίδης, ο οποίος υπογράφει και την καλλιτεχνική επιμέλεια της παράστασης. Αυτή η μουσική παράσταση για πιάνο και φωνή χωρίζεται σε μικρές μουσικές ενότητες.

Κώστας Τριανταφυλλίδης

Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση: ticketservices.gr