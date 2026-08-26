Σε μια συγκινητική ανάρτηση με πρωταγωνίστρια τη λατρεμένη του φίλη, Γωγώ Μαστροκώστα, προχώρησε τα ξημερώματα της Τετάρτης 26/8 ο Χάρης Σιανίδης.

Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις προηγούμενες χρονιές που γιόρταζαν τα γενέθλιά της μαζί, επεσήμανε πως πάντα θα τιμά τη μνήμη της και θα τη γιορτάζει, μέχρι να συναντηθούν ξανά στον ουρανό.

Ειδικότερα, ο Χάρης Σιανίδης έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram: «Happy Birthday Γωγούλα μου… Κάθε τέτοια μέρα οργανώναμε και γιορτάζαμε πάντα τα γενέθλιά σου με φίλους και χαμόγελα… Φέτος τα γιορτάζεις στον ουρανό απλά τώρα έχεις μεταμορφωθεί σ’ αστέρι. Πάντα θα σε τιμώ… πάντα θα σε γιορτάζω μέχρι να ξαναγιορτάσουμε παρέα στον ουρανό».