Ο απολογισμός της δραματικής κατάρρευσης αμέτρητων τόνων σκουπιδιών σε χωματερή, που είχε αποτέλεσμα να καταπλακωθούν σπίτια την Κυριακή στην Κονακρί, έγινε βαρύτερος, καθώς αυξήθηκε σε 34 νεκρούς και 33 τραυματίες, 6 από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, όπως ανακοίνωσαν χθες Τρίτη οι Αρχές της Γουινέας.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, κατοικίες στη συνοικία Νταρ ες Σαλάμ, προάστιο της πρωτεύουσας Κονακρί, θάφτηκαν όταν κατέρρευσε πελώριος όγκος απορριμμάτων έπειτα από ισχυρές βροχές, την ώρα που οι περισσότεροι περίοικοι κοιμούνταν, καταλαμβάνοντας πολλούς εξαπίνης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, ορισμένες οικογένειες έχασαν πολλά μέλη.

Προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 31 νεκρούς, ανάμεσά τους παιδιά, και 22 τραυματίες.

Ο υπουργός Υγείας της Γουινέας, Χαϊτέ Σαλ, σημείωσε πως ο νέος απολογισμός των 34 νεκρών είναι ακόμη προκαταρκτικός.

Ο υπουργός διευκρίνισε πως ανάμεσα στα θύματα είναι υπήκοοι της Σιέρα Λεόνε.

«Ενημερώσαμε το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο με τη σειρά του ενημέρωσε τη Σιέρα Λεόνε για την αναγνώριση των πολιτών της και την ανάκτηση των πτωμάτων τους», διευκρίνισε χθες στον Τύπο.

Η κυβέρνηση της Γουινέας ανακοίνωσε ότι θα οργανώσει ομαδική κηδεία των θυμάτων.

Κάπου 1.500 οικογένειες είναι αναγκασμένες να μετεγκατασταθούν.

Η κυβέρνηση ανέφερε πως παρέχει προσωρινά φιλοξενία σε κέντρο υποδοχής σε 500 πληγέντες· έχουν καταλύσει σε σχολείο της πρωτεύουσας.

Μερικές ημέρες πριν από την τραγωδία, η κυβέρνηση της Γουινέας είχε ανακοινώσει πως θα προχωρούσε σε εξώσεις και επιχειρήσεις για να εγγυηθεί την ασφάλεια γύρω από τη χωματερή, που λειτουργεί από το 1960, εξαιτίας ακριβώς του κινδύνου κατάρρευσης.

Η φετινή περίοδος των βροχών στη Γουινέα είναι ιδιαίτερα μακρά και έντονη.