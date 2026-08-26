Με ένα βίντεο που ανέβασε στα social media η Χριστίνα Παππά η οποία κρατά μία σακούλα σκουπιδιών στα χέρια απαντά στο χυδαίο σχόλιο που δέχτηκε.

Η ηθοποιός, όπως επεσήμανε στην ανάρτησή της στο Instagram χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες, δέχτηκε ένα χυδαίο σχόλιο και προειδοποίησε πως όποιος κρύβεται πίσω από αυτό θα εντοπιστεί από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

«Εγώ και η γνώμη σας», ακούγεται να λέει στο βίντεο η Χριστίνα Παππά.

«Κάποιος τόλμησε να γράψει ένα πολύ χυδαίο σχόλιο, και σε σένα, αλλά και σε εσάς τους δύο, τρεις με τις χυδαίες εκφράσεις έρχεται και συνέχεια! Αν πιστεύετε ότι κρύβεστε πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ και μπορείτε να βρίζετε χυδαία την κάθε γυναίκα, γελιέστε! Να είστε σίγουροι ότι η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σας βρίσκει!» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο και πρόσθεσε: «Αυτό είναι μόνο η αρχή, έχει και συνέχεια».