Η άνοδος του μέσου μισθού στον ιδιωτικό τομέα φέρνει τις αποδοχές πιο κοντά στον στόχο των 1.500 ευρώ, αλλά πίσω από τον αριθμό κρύβονται μεγάλες αποκλίσεις. Το μέγεθος της επιχείρησης, η μορφή απασχόλησης και το φύλο εξακολουθούν να καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό το ποσό που καταλήγει κάθε μήνα στη μισθοδοσία των εργαζομένων.

Τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ για τον Ιανουάριο του 2026 σκιαγραφούν ουσιαστικά μια αγορά εργασίας «δύο ταχυτήτων». Ο μέσος μεικτός μισθός στην πλήρη απασχόληση έχει φτάσει στα 1.404,79 ευρώ, όμως για έναν εργαζόμενο σε μικρή επιχείρηση ο αντίστοιχος αριθμός βρίσκεται μόλις στα 1.075,95 ευρώ. Και για κάποιον που εργάζεται με μερική απασχόληση πέφτει στα 553,33 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι η συζήτηση για τον μέσο μισθό των 1.500 ευρώ το 2027 δεν αποτυπώνει από μόνη της ολόκληρη την κατάσταση στην αγορά εργασίας. Μπορεί ο γενικός δείκτης να απέχει πλέον λιγότερα από 100 ευρώ από τον συγκεκριμένο στόχο, όμως ένα σημαντικό τμήμα των εργαζομένων βρίσκεται πολύ πιο μακριά.

Η μεγαλύτερη απόσταση καταγράφεται μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Όποιος εργάζεται σε επιχείρηση με λιγότερους από δέκα μισθωτούς λαμβάνει κατά μέσο όρο 1.075,95 ευρώ μεικτά. Στις επιχειρήσεις με περισσότερους από δέκα εργαζόμενους, αντίθετα, ο μέσος μισθός ανεβαίνει στα 1.494,62 ευρώ.

Πρόκειται για διαφορά 418,67 ευρώ τον μήνα. Με άλλα λόγια, οι μέσες αποδοχές στις μικρές επιχειρήσεις αντιστοιχούν περίπου στο 72% εκείνων που καταγράφονται στις μεγαλύτερες.

Η συγκεκριμένη «ψαλίδα» έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική αγορά εργασίας, στην οποία οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν ισχυρή παρουσία. Δείχνει ταυτόχρονα ότι μια οριζόντια αύξηση του γενικού μέσου μισθού δεν σημαίνει πως όλοι οι εργαζόμενοι κινούνται με την ίδια ταχύτητα.

Σε ετήσια βάση, πάντως, οι αποδοχές ενισχύθηκαν. Στις κοινές επιχειρήσεις ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 3,38% μεταξύ Ιανουαρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα η αύξηση έφτασε το 12,47%.

Περισσότεροι πλήρους απασχόλησης, λιγότεροι part-time

Μια δεύτερη σημαντική μεταβολή αφορά τη μερική απασχόληση. Οι part-time εργαζόμενοι μειώθηκαν αισθητά μέσα σε έναν χρόνο, από 631.766 τον Ιανουάριο του 2025 σε 578.344 τον Ιανουάριο του 2026.

Πρόκειται για μείωση μεγαλύτερη των 53.000 ασφαλισμένων, η οποία δείχνει μετατόπιση της απασχόλησης προς διαφορετικές μορφές εργασίας.

Για όσους εξακολουθούν να εργάζονται με μερική απασχόληση, πάντως, οι αποδοχές παραμένουν χαμηλές, καθώς ο μέσος μισθός διαμορφώνεται στα 553,33 ευρώ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαφορετική εικόνα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στην πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών αντιστοιχεί στο 89,63% εκείνου των ανδρών. Στη μερική απασχόληση, αντίθετα, αντίστοιχο μισθολογικό χάσμα δεν καταγράφεται.

Η ακτινογραφία των ασφαλισμένων δείχνει και ποιοι κλάδοι απορροφούν το μεγαλύτερο κομμάτι του εργατικού δυναμικού.

Περισσότεροι από ένας στους πέντε εργαζόμενους, ποσοστό 21,29%, απασχολούνται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Ακολουθεί η μεταποίηση με 13,08%, ενώ η διαχείριση ακίνητης περιουσίας συγκεντρώνει το 12,04% και οι κατασκευές το 6,53%.

Οι υπάλληλοι γραφείου αποτελούν τη μεγαλύτερη επαγγελματική κατηγορία στις κοινές επιχειρήσεις, με ποσοστό 25,09%.

Η σύνθεση διαφοροποιείται αισθητά ανάλογα με την υπηκοότητα. Μεταξύ των Ελλήνων ασφαλισμένων, το 27,57% είναι υπάλληλοι γραφείου και το 19,99% εργάζεται στην παροχή υπηρεσιών και στις πωλήσεις.

Στους ασφαλισμένους αλβανικής υπηκοότητας η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική: το 50,94% κατατάσσεται στην κατηγορία των ανειδίκευτων εργατών, χειρωνακτών και μικροεπαγγελματιών. Το αντίστοιχο ποσοστό στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους φτάνει το 43,62%.

Η πλειονότητα των ασφαλισμένων βρίσκεται στις παραγωγικότερες ηλικίες, καθώς το 59,62% είναι μεταξύ 25 και 49 ετών. Οι εργαζόμενοι έως 29 ετών αποτελούν το 20,79% του συνόλου, ενώ σχεδόν τρεις στους δέκα, ποσοστό 28,46%, είναι μεταξύ 50 και 64 ετών.

Το επόμενο διάστημα, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην πορεία των αποδοχών προς το 2027. Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να μετακινήσει προς τα πάνω ένα μέρος της μισθολογικής κλίμακας, ενώ σημαντικός παράγοντας θα είναι και το κατά πόσο θα αυξηθεί η κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις.

Το κρίσιμο, ωστόσο, δεν είναι μόνο εάν ο στατιστικός μέσος όρος θα φτάσει τα 1.500 ευρώ. Τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ δείχνουν ότι μεγαλύτερη πρόκληση είναι το πόσοι εργαζόμενοι θα ακολουθήσουν πραγματικά αυτή την πορεία. Γιατί σήμερα ένας μισθωτός μεγάλης επιχείρησης βρίσκεται ήδη μια ανάσα από τα 1.500 ευρώ, ενώ ο εργαζόμενος μιας μικρής εταιρείας απέχει περισσότερα από 400 ευρώ από αυτό το επίπεδο.