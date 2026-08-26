Μια πληροφορία χωρίς αποδείξεις μπορεί να απορριφθεί αμέσως από τους περισσότερους και, την ίδια στιγμή, να γίνει απόλυτη αλήθεια για κάποιους άλλους. Το παράδοξο είναι ότι όσο πιο ακραίος μοιάζει ένας ισχυρισμός τόσο μεγαλύτερη βεβαιότητα ενδέχεται να επιδεικνύουν όσοι τον ασπάζονται, ενώ οι περισσότεροι συχνά αυτοπροσδιορίζονται ως «κριτικά σκεπτόμενοι ελεύθεροι άνθρωποι»

Τι κάνει, λοιπόν, ορισμένους ανθρώπους να υιοθετούν και να υπερασπίζονται ακόμη και τις πιο απίθανες αφηγήσεις και «θεωρίες συνωμοσίας»; Νεότερα ερευνητικά ευρήματα – τα οποία παρουσιάζονται στο Psychology Today – στρέφουν την προσοχή σε έναν ισχυρό συνδυασμό υπερβολικής αυτοπεποίθησης, γνωστικών προκαταλήψεων, φόβου και κοινωνικής επιβεβαίωσης.

Ο ρόλος της υπερβολικής αυτοπεποίθησης

Πρόσφατη έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε το 2026, εξέτασε τους μηχανισμούς επεξεργασίας πληροφοριών που οδηγούν τους ανθρώπους τόσο στην υιοθέτηση όσο και στη διατήρηση θεωριών συνωμοσίας.

Ένα από τα ισχυρότερα ευρήματα ήταν ότι οι άνθρωποι που είναι επιρρεπείς σε αυτές τις θεωρίες εμφανίζονται υπερβολικά σίγουροι για τις κρίσεις και τις πεποιθήσεις τους. Μάλιστα, η υπερβολική αυτοπεποίθηση συνδεόταν εντονότερα με τις πιο ακραίες και περιθωριακές θεωρίες συνωμοσίας.

Τα ίδια άτομα τείνουν επίσης να υπερεκτιμούν σε τεράστιο βαθμό πόσοι άλλοι συμμερίζονται τις απόψεις τους. Παρότι οι άνθρωποι που πίστευαν σε θεωρίες συνωμοσίας αποτελούσαν μειοψηφία – μόλις το 12% των συμμετεχόντων – θεωρούσαν ότι ανήκαν στην πλειονότητα στο 93% των περιπτώσεων. Με απλά λόγια, όχι μόνο πιστεύουν σε εξαιρετικά απίθανους ισχυρισμούς, αλλά είναι επίσης βέβαιοι ότι τους πιστεύουν και οι υπόλοιποι.

Ποιοι άλλοι ψυχολογικοί παράγοντες εμπλέκονται

Η κοινωνική ψυχολογία έχει δείξει ξεκάθαρα ότι στον τρόπο σκέψης μας υπάρχουν βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις, οι οποίες μπορούν να απομακρύνουν ακόμη και τη φυσιολογική, αντικειμενική κρίση από τα πραγματικά δεδομένα. Αυτές οι νοητικές στρεβλώσεις όχι μόνο οδηγούν ορισμένους ανθρώπους να πιστεύουν παράξενους ισχυρισμούς, αλλά ενισχύουν ακόμη περισσότερο τις πεποιθήσεις τους.

Γνωστική ασυμφωνία

Η γνωστική ασυμφωνία είναι η δυσάρεστη κατάσταση που δημιουργείται όταν υπάρχουν αντιφάσεις ανάμεσα στις σκέψεις ή στις συμπεριφορές ενός ανθρώπου. Οι περισσότεροι προσπαθούν να απαλλαγούν από αυτές τις εσωτερικές συγκρούσεις, καθώς οι νοητικές αντιφάσεις προκαλούν δυσφορία.

Στην προσπάθειά τους να αποκαταστήσουν μια αίσθηση συνοχής και να εξηγήσουν όσα συνέβησαν, κάποιοι μπορεί να υιοθετήσουν μια θεωρία συνωμοσίας που φαίνεται να προσφέρει μια λογική – ή ακόμη και εντελώς παράλογη αλλά βολική – εξήγηση.

Μεροληψία επιβεβαίωσης

Μόλις κάποιος υιοθετήσει μια ασυνήθιστη πεποίθηση, η μεροληψία επιβεβαίωσης μπορεί να την ισχυροποιήσει. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να αναζητούν στοιχεία που επιβεβαιώνουν όσα ήδη πιστεύουν και να αγνοούν εκείνα που τα διαψεύδουν.

Το φαινόμενο παρατηρείται συχνά στην πολιτική, όταν κάποιος επιλέγει να ενημερώνεται αποκλειστικά από μέσα ενημέρωσης με συγκεκριμένο ιδεολογικό/πολιτικό πρόσημο. Ο ίδιος μηχανισμός, όμως, μπορεί να ενισχύσει και εξωφρενικές θεωρίες ή πεποιθήσεις.

Μέσω των κοινωνικών δικτύων είναι πλέον πολύ εύκολο να βρεθούν πληροφορίες που φαίνεται να επιβεβαιώνουν οποιαδήποτε ακραία θεωρία ή ιδέα, ενώ τα πολυάριθμα στοιχεία που την αντικρούουν μπορούν απλώς να αγνοηθούν. Ως αποτέλεσμα, η μεροληψία επιβεβαίωσης έχει τη δύναμη να ενισχύσει ακόμη και την πιο απίθανη πεποίθηση.

Η δύναμη της συμμόρφωσης

Όσοι πιστεύουν σε ακραίες θεωρίες συνωμοσίας αποτελούν μειοψηφία, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων δεν συμμερίζεται τις ίδιες πεποιθήσεις. Πώς καταφέρνει, λοιπόν, κάποιος να διατηρήσει τις απόψεις του όταν οι περισσότεροι γύρω του διαφωνούν;

Οι έρευνες για τους μηχανισμούς της κοινωνικής συμμόρφωσης δείχνουν ότι αρκεί να βρει ακόμη και έναν άνθρωπο που συμφωνεί μαζί του για να ενισχυθεί η πίστη του στη συγκεκριμένη θεωρία. Γι’ αυτό και όσοι ασπάζονται τέτοιες απόψεις αναφέρουν συχνά ότι υπάρχουν πολλοί ακόμη που πιστεύουν το ίδιο. Και σε αυτήν την περίπτωση τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αποτελέσουν τον «τόπο συνεύρεσης» πολλών ομοϊδεατών.

Υπαρξιακοί φόβοι

Πολλές θεωρίες συνωμοσίας και ακραίες πεποιθήσεις σχετίζονται με απειλές για τη ζωή, την προσωπική ασφάλεια και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Αρκετές παράξενες αντιλήψεις αναπτύσσονται ως προέκταση των φόβων των ανθρώπων για την ασφάλεια και τη θνητότητά τους.

Τα παράτολμα ψέματα και τα συστήματα πεποιθήσεων

Έρευνες γύρω από το ψέμα δείχνουν ότι όσο μεγαλύτερο και πιο εξωφρενικό είναι ένα ψέμα τόσο πιθανότερο μπορεί να είναι να γίνει πιστευτό. Ο αποδέκτης ενδέχεται να σκεφτεί: «Αφού είναι τόσο ακραίο και απίστευτο, πρέπει να είναι αλήθεια».

Αυτός ο μηχανισμός μπορεί να προσελκύσει κάποιον σε ένα παράξενο σύστημα πεποιθήσεων και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για να «προσηλυτίσει» και άλλους σε αυτό.

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πίστη σε μια θεωρία συνωμοσίας

Όπως δείχνουν τα ερευνητικά ευρήματα, η αλλαγή τέτοιων πεποιθήσεων δεν είναι εύκολη. Οι άνθρωποι που τις ασπάζονται μπορεί να εμφανίζουν ακραία αυτοπεποίθηση και να θεωρούν ότι οι απόψεις τους έχουν πολύ μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή από όση πραγματικά έχουν.

Το αντίδοτο είναι η παρουσίαση όσο το δυνατόν περισσότερων αντικειμενικών στοιχείων που έρχονται σε αντίθεση με τη συγκεκριμένη πεποίθηση. Ακόμη και αν αυτά τα στοιχεία αρχικά υποτιμηθούν ή απορριφθούν, το πρώτο ουσιαστικό βήμα είναι να παρακινηθεί το άτομο να εμπλακεί σε μια διαδικασία πραγματικής κριτικής σκέψης.