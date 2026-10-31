Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 63-53 τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο και έκανε το 5/5 στη Stoiximan Basket League, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να κλέβει την παράσταση με την ατάκα του μετά το τέλος του ματς.

Το παιχνίδι δεν ήταν καλό, όπως δείχνει και το χαμηλό σκορ, ο Ιταλός τεχνικός όμως εξήγησε πως ήταν λογικό αυτό, στρέφοντας ήδη την προσοχή του στις επόμενες υποχρεώσεις της ομάδας του.

«Παίξαμε τσούκου-τσούκου μπάσκετ, έτσι είναι τα ντέρμπι, δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε 100 πόντους. Το καλό είναι ότι καταφέραμε να παίξουμε αυτό το στυλ μπάσκετ, αν και δεν μας ταιριάζει απόλυτα. Αυτό ήταν το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι, γιατί ο Ηρακλής έπαιξε πολύ πολύ σκληρά.

Μείναμε στο ματς και κάναμε όσα έπρεπε για να κερδίσουμε. Το ένα κλειδί ήταν η άμυνα, το άλλο ήταν ότι συνεισέφεραν όλοι. Όλοι οι παίκτες μου έκαναν κάτι καλό για την ομάδα», είπε αρχικά στις δηλώσεις ο Τρινκιέρι και συνέχισε.

«Δεν κοιτάζω το αν είμαστε αήττητοι στο πρωτάθλημα. Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο παιχνίδι την Τρίτη, μετά ένα ακόμα. Πάμε ένα παιχνίδι τη φορά και προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι κάθε φορά».