Γνωστά ονόματα από τον καλλιτεχνικό, αθλητικό και επιχειρηματικό χώρο φέρονται να συγκαταλέγονται μεταξύ των δωρητών που εξαπατήθηκαν στο πλαίσιο μεγάλης υπόθεσης απάτης εκατομμυρίων ευρώ, με πρωταγωνιστές ιδρυτικά μέλη του σωματείου «Παιδική Χαρά».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης εκμεταλλεύονταν τις ανάγκες παιδιών με σοβαρές ασθένειες, κυρίως καρκινοπαθών, διοργανώνοντας εράνους για την κάλυψη ιατρικών εξόδων και θεραπειών. Ωστόσο, μεγάλο μέρος των χρημάτων φέρεται να κατέληγε στην προσωπική τους περιουσία αντί να διατίθεται για τον σκοπό που προβαλλόταν.

Τα γνωστά ονόματα που φέρονται να έκαναν δωρεές

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μεταξύ των προσώπων που φέρονται να προσέφεραν χρήματα συγκαταλέγονται η εφοπλίστρια Μαρία Αγγελικούση, ο τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος, ο ποδοσφαιριστής Τάσος Χατζηγιοβάνης, η τενίστρια Μαρία Σάκκαρη, η παρουσιάστρια Μαίρη Συνατσάκη και η influencer Ιωάννα Τούνη.

Όπως αναφέρεται, η Μαρία Αγγελικούση προσέφερε 30.000 δολάρια, ο Νίκος Οικονομόπουλος τουλάχιστον 13.000 ευρώ, ενώ ο Τάσος Χατζηγιοβάνης 12.450 ευρώ.

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να αξιοποιούσαν δημόσια τις δωρεές γνωστών προσώπων, προβάλλοντάς τες ως απόδειξη αξιοπιστίας, ώστε να προσελκύουν περισσότερους πολίτες και να αυξάνουν τα έσοδα από τους εράνους.

Πώς λειτουργούσε η οργάνωση

Το σωματείο φέρεται να δραστηριοποιούνταν από το 2008, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τη φιλανθρωπική δράση. Μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητούσε οικονομική ενίσχυση για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας και τις οικογένειές τους.

Για να ενισχύσουν την αξιοπιστία των δράσεών τους, τα μέλη προσέγγιζαν αναγνωρίσιμα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό, αθλητικό και επιχειρηματικό χώρο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν διαφορετικές φωτογραφίες ή στοιχεία παιδιών, ώστε να μην γίνεται αντιληπτό ότι είχαν πραγματοποιηθεί και προηγούμενοι έρανοι για τους ίδιους ωφελούμενους.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι και η καταγγελλόμενη περίπτωση μητέρας άρρωστου παιδιού, της οποίας ο τραπεζικός λογαριασμός φέρεται να μπλοκαρίστηκε έπειτα από ψευδή καταγγελία για απάτη, προκειμένου να εξαναγκαστεί να συνεργαστεί με τα μέλη της οργάνωσης.

Οι δύο υποομάδες και η εμπλοκή με το ποδόσφαιρο

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση ήταν χωρισμένη σε δύο υποομάδες με διακριτούς ρόλους.

Η πρώτη, στην οποία συμμετείχαν ο φερόμενος ως αρχηγός και συγγενικά του πρόσωπα, είχε αναλάβει τη διοργάνωση των εράνων και τη συγκέντρωση των χρημάτων.

Η δεύτερη υποομάδα, στην οποία φέρεται να συμμετείχαν ο αρχηγός, διαιτητές και παράγοντες τοπικού πρωταθλήματος, φέρεται να χρησιμοποιούσε χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί μέσω της ΜΚΟ για τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε 37χρονος ιδρυτής του σωματείου, μαζί με τη σύντροφό του. Ο ίδιος εμφανίζεται ως επιχειρηματίας με καφετέρια στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και ως παράγοντας του τοπικού ποδοσφαίρου στην Πιερία.

ο φερόμενος ως αρχηγός

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε έξι συλλήψεις.

Οι αριθμοί της απάτης: 2,8 εκατ. ευρώ το εκτιμώμενο παράνομο όφελος

Οι αστυνομικοί κατέγραψαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις που αφορούσαν 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία ταυτοποιήθηκαν τα 55.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν περιπτώσεις στις οποίες τα ιατρικά έξοδα καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς ή ήταν μικρότερα από τα ποσά που αναγράφονταν στις αναρτήσεις. Σε άλλες περιπτώσεις, χρήματα που προορίζονταν για νοσηλευτικά ιδρύματα φέρονται να μην έφτασαν ποτέ στους τελικούς αποδέκτες.

Τα οικονομικά στοιχεία που συγκέντρωσαν οι Αρχές αποτυπώνουν το μέγεθος της υπόθεσης:

Οι γονείς 34 παιδιών δήλωσαν ότι έλαβαν συνολικά περίπου 1.111.176 ευρώ.

Οι αντίστοιχες πιστώσεις από δωρεές ανήλθαν σε 3.940.692 ευρώ.

Η διαφορά των περίπου 2.829.516 ευρώ εκτιμάται από τις Αρχές ως παράνομο όφελος.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι Αρχές αναζητούν και άλλες οικογένειες που ενδέχεται να είχαν συμπεριληφθεί στις ερανικές δράσεις του σωματείου.