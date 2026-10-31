Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», απαγορευμένοι έρωτες, οικογενειακές συγκρούσεις και μυστικά του παρελθόντος προκαλούν εντάσεις. Η ζήλια και οι παρεξηγήσεις δοκιμάζουν τις σχέσεις, ενώ ένα σατανικό σχέδιο παίρνει σάρκα και οστά. Ένας εκβιασμός ξυπνά σκοτεινές μνήμες από ένα παλιό φονικό. Κι ενώ κάποιοι προσπαθούν να κάνουν μια νέα αρχή, άλλοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αποκαλύψεις, κρυφές συναντήσεις και απειλές, που μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Από τη Δευτέρα 2 έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στις 22:10, στο MEGA.

Ο Σήφης παραδέχεται στον Φίλιππο τον έρωτά του για τη Μαρκέλλα, ενώ προσπαθεί να ηρεμήσει τον Μανούσο, που είναι εξοργισμένος με τη Μαρουσώ.

Τα διαδοχικά ξεσπάσματα θυμού και η ζήλια του Μανούσου προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό στην Κλειώ, που έχει αλλάξει πια γνώμη για εκείνον.

Η Σοφία δεν τα παρατά. Κάνει -μάταια- ό,τι μπορεί, μέχρι και την τελευταία στιγμή, για να μην παντρευτεί ο Νικήτας την Ελπίδα.

Ο γάμος γίνεται και όλοι δίνουν το παρών στο γλέντι, το οποίο θα τελειώσει επεισοδιακά, καθώς θα δημιουργηθεί νέα ένταση ανάμεσα στον Μανούσο και τη Μαρκέλλα.

Ο Μαλεφάκης εμφανίζεται και εκβιάζει τον Παυλή, χρησιμοποιώντας ως μέσο πίεσης το φονικό από τα παλιά. Την ίδια στιγμή, ο Μαλεφάκης βλέπει τον Σήφη και τη Μαρία σε ένα τρυφερό τετ α τετ και τίποτα πια δεν θα είναι όπως πριν.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια:

Επεισόδιο 25 (Δευτέρα 2/11)

O Σήφης προσπαθεί να ηρεμήσει τον Μανούσο, που είναι εξοργισμένος με τη Μαρουσώ, ενώ η Κλειώ κάνει γυμνάσια στον Φίλιππο, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η σχέση τους. Λίγες ώρες αργότερα, η Μαρκέλλα, μην αντέχοντας άλλο τους τσακωμούς με τη μητέρα της, συναντά την Κλειώ στο κλαμπ, χωρίς να το πει στον Μανούσο, που την ψάχνει και δεν τη βρίσκει. Παράλληλα, η Σοφία, απελπισμένη, βλέποντας να φτάνει η ώρα του γάμου, βάζει τα μεγάλα μέσα για να μπορέσει να τον διαλύσει! Την ίδια στιγμή, ο Μάρκος ετοιμάζει το επόμενο βήμα ενάντια στον Φίλιππο, έχοντας στήσει ένα κόλπο, για να μπορεί να παρακολουθεί τις κινήσεις του. Κι ενώ ο Γιαννιός «τσιμπάει» στην αδιαφορία της Κέλλυς, ο Σήφης ακούει έκπληκτος τον Φίλιππο, να τον ρωτά, αν η κοπέλα με την οποία είναι ερωτευμένος, είναι η Μαρκέλλα.

Επεισόδιο 26 (Τρίτη 3/11)

Ο Σήφης παραδέχεται στον Φίλιππο τον κρυφό έρωτά του για τη Μαρκέλλα, την ίδια στιγμή που εκείνη προσπαθεί να δικαιολογηθεί στον θυμωμένο Μανούσο, για την έξοδό της το προηγούμενο βράδυ εν αγνοία του. Ο θυμός του Μανούσου κάνει την Κλειώ, να αρχίσει ν’ ανησυχεί για τη ζήλια του. Και όλα αυτά, ενώ η Σοφία δημιουργεί θέματα στην Ελπίδα, ως την τελευταία στιγμή πριν τον γάμο. Ο Φίλιππος μαλώνει με τον Λευτέρη, παίρνοντας το μέρος του Μάρκου, χωρίς να μπορεί να φανταστεί πως αυτός που υποστηρίζει, έχει βάλει μπροστά το επόμενο σχέδιό του, για να τον βλάψει. Ο Σήφης δεν σταματάει να ψάχνει τη Μαρία, αλλά εκείνη συνεχίζει να τον αποφεύγει. Λίγο αργότερα, αρχίζει ο γάμος της Ελπίδας και του Νικήτα και όλοι είναι στην εκκλησία, εκτός απ’ τον Παυλή και τον Γιαννιό, που ετοιμάζουν το τραπέζι στην ταβέρνα. Εκεί, ο Παυλής έρχεται αντιμέτωπος με ένα σκοτεινό πρόσωπο από το παρελθόν.

Επεισόδιο 27 (Πέμπτη 5/11)

Ο Μαλεφάκης εκβιάζει τον Παυλή, για να του κάνει μια βρώμικη δουλειά, χρησιμοποιώντας σαν μοχλό πίεσης το φονικό από τα παλιά. Η Δέσπω διασταυρώνεται με τον Μαλεφάκη και, βλέποντας τον Παυλή αναστατωμένο από τη συνάντηση μαζί του, καταλαβαίνει πως κάτι δεν πάει καλά. Ο γάμος τελειώνει και ξεκινάει το γλέντι. Όλοι στην ταβέρνα, τρώνε, πίνουν και χορεύουν. Την ίδια στιγμή, η Κέλλυ στέλνει μήνυμα στον Γιαννιό, για να βρεθούν και ο Μιχάλης ομολογεί στη Μυρτώ το σκοτεινό του παρελθόν. Λίγο αργότερα, ο Μαλεφάκης πάει στο ρακάδικο, ψάχνοντας να μάθει για τη Μαρία. Μια παλιά ιστορία της Μαρουσώς και του Μάνθου έρχεται στο φως, ενώ το γλέντι του γάμου παίρνει μια πολύ κακή τροπή για τον Μανούσο και τη Μαρκέλλα.

Επεισόδιο 28 (Παρασκευή 6/11)

Η λιποθυμία της Μαρκέλλας και ο τραυματισμός του Μανούσου, προκαλούν μεγάλη αναστάτωση στο γλέντι. Γεμάτοι αγωνία όλοι, τρέχουν να τους φροντίσουν και ο γάμος του Νικήτα και της Ελπίδας τελειώνει επεισοδιακά. Μάταια προσπαθεί να μάθει ο Κωνσταντής από τη Μαρουσώ, τι κρύβεται πίσω από το μυστηριώδες γράμμα του Μάνθου προς την αδελφή της. Λίγο αργότερα, ο Μαλεφάκης μπλέκει σε επικίνδυνα μονοπάτια τον Παυλή, ο οποίος προσπαθεί να κρύψει την κατάσταση από τη Δέσπω, που έχει καταλάβει πως κάτι κακό συμβαίνει. Η Ελπίδα πιέζει τον Νικήτα να πάνε σε δικό τους σπίτι, αλλά εκείνος δυσκολεύεται να το πει στη Σοφία. Παράλληλα, η Κέλλυ κάνει μια προσπάθεια να προσεγγίσει τον Γιαννιό. Την επόμενη μέρα, όταν ο Μανούσος πάει στο Τζουγκρί μετανιωμένος, να ζητήσει συγνώμη από τη Μαρκέλλα, έρχεται αντιμέτωπος με την Κλειώ, που έχει αλλάξει πλέον γνώμη γι’ αυτόν. Την ίδια στιγμή, ο Σήφης θα βρεθεί εκτεθειμένος στην απειλή που ονομάζεται «Μαλεφάκης», καθώς παρακολουθώντας τη Μαρία, τη βλέπει σε τρυφερό τετ α τετ μαζί του.